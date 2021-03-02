Российский корвет «Стойкий» защищает гражданские суда от пиратов в Аденском заливе

Москва, 2 марта. Отряд кораблей Балтийского флота сопровождает в Аденском заливе два иностранных торговых судна для их защиты от нападения пиратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два иностранных торговых судна взяты под охрану корветом «Стойкий» и танкером «Кола». На борту российских кораблей находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами.

«Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в конце февраля корвет «Стойкий» и танкер «Кола» заступили на антипиратскую вахту в Аденском заливе. Ранее корабли Балтфлота провели через этот регион российское грузовое судно «Есения». Протяженность пути составила порядка тысячи морских миль.

Ранее эксперты американского журнала Forbes пришли к выводу, что Россия и НАТО якобы готовятся к вооруженному противостоянию в Арктическом регионе. По данным аналитиков, ВМФ РФ и корабли НАТО провели учения, которые стали своеобразной «дуэлью», передает «Царьград».