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Освобождение Пальмиры
Четыре года назад, 2 марта 2017 года, Пальмира была окончательно освобождена от боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства"*. К годовщине битвы за город Международная редакция ФАН совместно с авторами Telegram-каналов Astra Militarum, Colonel Cassad и «Рыбарь» вспоминает историю одной из самых знаковых военных операций сирийского конфликта.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАЛЬМИРЫ

Четыре года назад, 2 марта 2017 года, Пальмира была окончательно освобождена от боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства"*. К годовщине битвы за город Международная редакция ФАН совместно с авторами Telegram-каналов Astra Militarum, Colonel Cassad и «Рыбарь» вспоминает историю одной из самых знаковых военных операций сирийского конфликта.
ПЕРВЫЙ ШТУРМ
27 марта 2016 года древний город Пальмира и его окрестности перешли под контроль сирийских войск. На освобожденных от террористов ИГИЛ* территориях разместились подразделения Сирийской Арабской Армии (САА), отряды «Сил национальной обороны (СНО) и проиранских ополчений, а также представители российских Вооруженных сил.

Несмотря на успешно проведенную операцию, несколько проблем после взятия города оставались не решены. Освобожденная от ИГИЛ территория представляла собой выступ от авиабазы Т4 одной ветвью в направлении Пальмиры, а другой — к газовому месторождению Аш-Шаир. Периметр вокруг города ограничивался тремя точками:
1
Север — брошенная база 550-й бригады САА;
2
Восток — элеватор;
3
Юг — т.н. «сады Пальмиры».
Все позиции находились на относительно небольшом расстоянии от центра города — около 10−15 км. Это позволяло вести наблюдение за окрестностями и предотвращать проникновение боевиков, но не создавало полноценную «зону безопасности» вокруг Пальмиры. По этой причине «Исламское государство» летом 2016 года неоднократно пыталось атаковать населенный пункт.

Для отражения нападений террористической группировки приходилось использовать ударные вертолеты ВКС РФ с авиабазы Т4. Во время одного из таких вылетов 8 июля 2016 года был потерян российский Ми-35М: погибли командир 55-ого отдельного вертолетного полка полковник Ряфагать Хабибуллин и летчик лейтенант Евгений Долгин.
Сирийское командование осознавало сохраняющуюся угрозу со стороны террористов, предпринимая попытки продвинуться на восток по трассе Пальмира — Дейр эз-Зор. В июне 2016 года САА и проиранские формирования предприняли попытку взять штурмом газовое месторождение Арак и газоперекачивающую станцию Т3 в пустыне. Однако наступление закончилось неудачно, и проправительственным силам не удалось расширить периметр вокруг города ни летом, ни осенью.

Существовала проблема и с северо-восточным выступом от Т4 к месторождению Аш-Шаир. За несколько месяцев столкновений низкой интенсивности правительственным войскам и их союзникам не удалось полностью занять месторождение и все окрестные высоты. Горно-холмистая местность помогала ИГ* сохранять силы и избегать обнаружения с воздуха.

К декабрю 2016 года проправительственные силы сохраняли контроль над Пальмирой и ее ближайшими окрестностями. Однако положение размещенных там сил косвенно осложнила ситуация в другой части Сирии.
СОБЫТИЯ В АЛЕППО
5 ноября 2016 года началось наступление сирийской армии в Восточном Алеппо с целью его полного освобождения от вооруженных группировок. Операция носила стратегический характер: в случае успеха боевики теряли контроль над одним из крупнейших городов страны. Это также означало крах их попыток полностью захватить административный центр провинции, которые проводились с 2012 года.

Для освобождения Алеппо на фронт были переброшены наиболее боеспособные части сирийской армии, которая на тот момент и без того испытывала огромную потребность в укомплектованных подразделениях с высоким боевым духом. Под город также были переброшены и союзники Дамаска, в том числе — отряды ливанской группировки «Хезболла». Концентрация сил способствовала успеху операции, но также лишала возможности оперативной переброски войск в случае обострения в других районах страны.

В их числе — Пальмира. К моменту начала операции в Алеппо город преимущественно защищали отряды ополчения «Сил национальной обороны», набранные из представителей местных племен. Их уровень организации и подготовки позволяли лишь нести службу на блокпостах и наблюдательных пунктах.

Не лучше обстояли дела с проиранскими формированиями — состоящих из афганцев-хазарейцев «Лива Фатимиюн» и пакистанцев — «Лива Зейнабиюн». Они тоже испытывали организационные проблемы и сами по себе не были надежной защитой от нападений ИГ. Ситуацию спасало наличие в населенном пункте подразделений Вооруженных сил России и поддержка ударных вертолетов с авиабазы Т4.
Бомбардировщики и беспилотники ВКС РФ также были задействованы в операции по освобождению Восточного Алеппо и не могли удовлетворить все запросы командования группировки в Пальмире. Это усложняло обнаружение сосредоточения отрядов ИГ в окрестностях населенного пункта и ударов по ним с воздуха.

Выступ на линии фронта в Пальмире вместе с отвлечением сил и средств на операцию в Алеппо создало предпосылки для нового масштабного наступления «Исламского государства».
ПАДЕНИЕ ПАЛЬМИРЫ
8 декабря 2016 года стало известно о том, что боевики «Исламского государства» предприняли попытку наступления на нефтяное месторождение Джазаль севернее Пальмиры, со стороны поселка Хувейсис и на южном фланге обороны — в районе Каср аль-Халабат. Ближе к вечеру подразделения САА восстановили контроль над рядом позиций в этой местности, однако на северных рубежах города террористы смогли удержать за собой участок нефтяного поля и несколько опорных пунктов.

К утру 9 декабря силы ИГ попытались закрепиться в районе нефтяного поля Джазаль, чтобы осуществить оттуда бросок к городу. Однако атаки боевиков в районе самой Пальмиры были менее успешными: сирийская пехота смогла отбить атаки «шахид-мобилей» ИГ. Активную помощь САА на этом участке фронта оказывали самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии с авиабазы Т4.
10−11 декабря обстановка вокруг Пальмиры стала угрожающей для правительственных сил. Боевики И Г предприняли атаку на элеваторы к востоку от города и прорвали оборону САА на этом участке фронта. Одновременно с продвижением на востоке, боевики заняли ключевые холмы к северу от города, с которых можно было вести наблюдение за происходящим в Пальмире. Бои шли уже непосредственно в городской черте.

Стала понятна общая численность группировки террористов: проправительственным силам в городе противостояли по меньшей мере четыре тысячи хорошо вооруженных боевиков из Ракки и Дейр эз-Зора, а также пополнение ИГ, прибывшее из иракских провинций Анбар и Найнава.

Как впоследствии сообщал официальный представитель Минобороны Р Ф Игорь Конашенков, террористам удалось перебросить силы в район Пальмиры благодаря решению руководства Международной коалиции во главе с США приостановить активные боевые действия в Ракке.
После интенсивных авиаударов по силам наступающих боевиков ИГ сирийская армия смогла восстановить целостность фронта, а линия боевого соприкосновения снова сместилась в район элеватора и холмов. Однако 11 декабря террористы все же прорвались в город, предварительно захватив хребет Джебель Хайял рядом с Пальмирой и атаковав доминирующую высоту Джебель ат-Тар. После этого боевики начали наступление на трассу Тияс — Пальмира.

Ключевой целью ИГ стал так называемый «пальмирский треугольник» — перекресток ключевых трасс на западном въезде в город, взяв который, террористы перерезали бы снабжение всей группировки правительственных войск.

В этих условиях сирийская армия покидает Пальмиру, прорываясь с боями к авиабазе Т4. В результате к 12 декабря боевики ИГ контролировали город, треугольник дорог и населенный пункт Байрат.
ОТСТУПЛЕНИЕ
После потери Пальмиры и отвода войск по единственной трассе к перекрестку Джахар 11 декабря, сирийские войска были вынуждены продолжать отступление к авиабазе Т4.

Противник активно преследовал правительственные силы, развивая наступление на восток вдоль трассы Тияс — Пальмира и на линии Хувейсис — Джазаль, оттесняя сирийские войска на юго-восток.

Прорыв «Исламского государства» к северо-востоку от Пальмиры произошел столь быстро, что не все войска успели отступить. В результате пропаганда ИГ демонстрировала многочисленные кадры расстрела бегущих сирийских солдат легкой пехотой на мотоциклах и пикапах. Также на оставленных армией позициях боевики собрали различные трофеи, включая бронетехнику и артиллерию.
Стоит отметить, что 11−13 декабря большая часть боевиков, атаковавших Пальмиру, была занята мародерством в городе и вокруг него, из-за чего лишь малая часть сил террористов принимала участие в преследовании отходящих от Пальмиры правительственных войск.

К 15:00 12 декабря 2016 года боевики ИГ взяли перекресток Джахар, после чего сирийцы начали отходить уже к оборонительным позициям вокруг авиабазы Т4. К вечеру 12 декабря завязались бои на ближних подступах к авиабазе, где пришлось отбивать атаки легкой пехоты противника. Однако часть полевых укреплений к северу от Т4 была занята боевиками без серьезного сопротивления.

Сама территория авиабазы начала подвергаться артиллерийским обстрелам, которые корректировались с занятых к северу высот. Одновременно с этим, противник начал обходной маневр к югу от Тияса, с целью окружения обороняющих город войск. Пропаганда И Г в эти дни заявляла, что база будет взята в течение двух дней.
БОИ ЗА АВИАБАЗУ
13 декабря 2016 года террористы атаковали с севера, используя «шахид-мобили» и наиболее подготовленные отряды «ингимаси». Сирийская пехота при поддержке самолетов и ударных вертолетов ВКС РФ отбивала атаки.

Обходящая Тияс группировка боевиков развязала бои к юго-западу от авиабазы, фактически отрезав дорогу до Эль-Каръятейна и создав угрозу окружения для сирийских войск и российского контингента, которые удерживали рубежи на трассе Хомс — Тияс.

В этот же день в Восточный Хомс были переброшены правительственные подразделения «Сил Тигра», которые направлялись как к Тиясу, так и к Эль-Каръятейну. Несмотря на атаки боевиков, база продолжала функционировать: с нее взлетали самолеты и вертолеты для непосредственной поддержки войск.
14 декабря противник овладел перекрестком дорог к юго-западу от Тияса и одновременно продолжал предпринимать попытки перерезать единственную трассу, ведущую на авиабазу. Как и атаки боевиков на позиции к северу от авиабазы, удары были отражены.

Более того, у ИГ была отбита заброшенная батальонная база и высота к северу от города, с которой корректировался артиллерийский огонь по Тифору. В ходе боев противник потерял несколько единиц бронетехники и несколько «тачанок».

В этот же день в Восточный Хомс в направлении Тияса выдвинулись силы ливанской «Хезболлы» — более 200 бойцов прибыли на авиабазу. Иран также начал перебрасывать подкрепления для «Лива Фатимиюн», которая понесла существенные потери в ходе обороны Пальмиры. Одновременно с этим и террористы пытались усилить позиции, направляя отряды по трассе Эс-Сухне — Пальмира.

15 декабря сирийские войска при поддержке российского контингента и ВКС РФ смогли расширить зону контроля к северу от авиабазы. Атаки террористов не имели успеха, все попытки ИГ охватить Тияс с юга были купированы.

16 декабря, ситуация на фронте наконец начала стабилизироваться, что позволило Генштабу В С РФ заявить об отражении основных атак ИГ и изменении обстановки.

Бои под Тиясом по сути стали решающими, остановив наступление боевиков. Не сумев взять авиабазу сходу, противник переключился на попытки обхода Т4 с юга, чтобы прорваться через поселок Аш-Шарифа к основной дороге и перерезать ее, окружив сирийско-ирано-российскую группировку. Удары в направлении Мхина и Эль-Каръятейна уже в эти дни носят вспомогательный характер — противник понимает, что, не захватив Т4, серьезных перспектив наступление на Эль-Каръятейн не имеет.

Перебрасываемые из Восточного Хомса резервы правительственных сил фактически были вынуждены сходу вступать в бой, чтобы купировать наступательную активность боевиков с юга и не допустить их продвижения к ключевой дороге.

17 декабря основные боевые действия идут к югу от авиабазы в районе перекрестка дорог. Оборона сирийцев в районе Аш-Шарифы держится, а темпы продвижения ИГ резко падают.

Пехота «Исламского государства» подбирается с юга к авиабазе, но преодолеть линию укреплений не может, так как основные силы скованы на западе боями за Аш-Шарифу и перекресток.

По заявлениям пропаганды ИГ, кроме ВКС РФ, в этот день более 30 авиаударов в районе Пальмиры нанесли ВВС США. В отличие от боев за Пальмиру, под Тиясом применение смертников принесло боевикам меньшие плоды, в том числе, по причине снижения числа таких атак.
ПОТЕРЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
18 декабря все атаки боевиков к северу и северо-востоку от трассы были отбиты, после чего наступление с этого направления фактически останавливается. Продолжаются бои за поселок Аш-Шарифа, а также попытки боевиков продвинуться как к южным окраинам авиабазы, так и в направлении трассы Хомс — Тияс.

САА в этот день снова занимает перекресток дорог к юго-западу от авиабазы. Обе стороны несут существенные потери в людях и технике.

19 декабря, на фоне пониженной температуры и выпавшего снега, которые затрудняли действия обеим сторонам, террористы не смогли чего-то добиться. В то же время сирийцы заняли Аш-Шарифу, закрепились на перекрестке дорог и ряде холмов к северо-востоку от авиабазы. Попытка боевиков продвинуться к Фруклусу были также купированы.

Наступление боевиков шло больше по инерции, но командование ИГ понимало, что остановка вскоре приведет к утрате оперативной инициативы, поэтому атаки продолжались.

С каждым днем Сирия, Россия и Иран укрепляли группировку в районе Тияса, постепенно добиваясь очевидного численного и материального превосходства, которое должно было решить исход боев за авиабазу.
20 декабря наступление боевиков в районе Т4 застопорилось. Купировав основную угрозу с юга, правительственные силы начали отбрасывать отряды ИГ с подступов к авиабазе, пытаясь перехватить инициативу.

Террористы отошли от перекрестка и Аш-Шарифы с большими потерями. В ходе боев 17−19 декабря наступление ИГ на Тияс было остановлено, также было предотвращено продвижение боевиков через пустыню к Эль-Каръятейну и Мхину. Острая фаза конфликта под Тиясом была пройдена.

В последующие дни бои приняли позиционный характер — ИГ не смогло достичь своих оперативных целей и сражение свелось к борьбе за опорные пункты вокруг авиабазы. Ситуация стабилизировалась за счет подошедших резервов. Атаки на базу были отбиты со всех направлений, угроза с юга была нейтрализована, контроль над трассой Хомс — Тияс сохранен, активность ИГ у Фруклуса так же была купирована.

22−23 декабря боевики попробовали начать операции северо-западнее Тияса в направлении Растанского котла, но там бои тоже приняли позиционный характер.

С утерей темпа наступления и возможности действовать в свободном от сирийских войск оперативном пространстве, силы ИГ, эквивалентные легкой механизированной бригаде, столкнулись с тем, что их пробивной мощи не хватило для прорыва оборонительной линии САА. Свои шансы на развитие успеха боевики упустили 13−15 декабря, когда существовал реальный риск потери авиабазы.
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
К 24−25 декабря ситуация находилась под контролем российских и сирийских военнослужащих, а возникший 10−11 декабря оперативный кризис, приведший к потере Пальмиры и ослаблению фронта, был по большей части преодолен — но не решен.

Для продолжения контртеррористической операции против «Исламского государства» необходимо было вернуть контроль над Пальмирой. И для этого нужно было решить несколько стратегических задач.

Одной из важнейших целей Сирийской Арабской Армии и ВКС России в регионе стало освобождение от боевиков нефтяных и газовых полей.
Нефтегазовые месторождения Пальмиры не так сильно развиты, в отличие, например, от промыслов в Дейр эз-Зоре или Ракке. Тем не менее, на газовые поля Джазаль, а также установки в Аш-Шаире и Телль ас-Савване приходится порядка 60% добычи ресурсов во всей провинции Хомс. Таким образом, помимо стратегического преимущества, контроль над месторождениями лишил бы террористов ИГ главного источника дохода от контрабанды нефти и газа.

Второй важной задачей, которую предстояло решить на направлении Пальмиры, была достаточная защищенность города с флангов. Необходимо было составить план наступления, который купировал бы возможную угрозу.

Тем не менее, оставался ключевой вопрос — кто и какими силами будет вести контрнаступление на Пальмиру? В район Тияса в спешном порядке был переброшен 5-й добровольческий штурмовой корпус Сирийской Арабской Армии.

Кроме того, в штаб проправительственных сил были направлены военные советники РФ, которые обучали солдат и консультировали сирийский генералитет по вопросам ведения боя. Подразделения Сил специальных операций РФ, работающие на территории Сирии, были призваны выполнять обязанности военных инструкторов для бойцов правительственных войск.

Весь январь 2017 года сирийская армия копила резервы и силы для наступления на позиции ИГ. За это время бои вокруг авиабазы Т4 и населенного пункта Аш-Шарифа носили преимущественно позиционный характер.

Пока боевики ИГ безуспешно пытались атаковать Тияс с нескольких направлений, сирийские правительственные силы, российские военные советники и сотрудники ССО, а также проиранские подразделения и отряды «Хезболлы» собрали наступательную группировку войск в размере до семи тысяч человек.

Основной ударной силой стали подразделения 5-го ДШК при поддержке ополчения «Сил национальной обороны». На передовой были также — «Группа Шахина» из состава спецподразделения «Силы Тигра», и отряд «Охотники на ИГИЛ» (ISIS Hunters), которым были поручены наиболее сложные тактические операции.
С середины января 2017 года началось широкое контрнаступление по всей линии фронта.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
16 января 2017 года САА установили контроль над перекрестком Джахар восточнее Тияса, а также над блокпостом Шехар на шоссе в сторону Пальмиры, однако впоследствии правительственные силы были вынуждены вновь отойти в сторону Т4.

С этого момента бои вокруг авиабазы начинают постепенно сдвигаться вдоль по трассе. Параллельно с этим подразделения САА совместно с формированием «Соколы пустыни» были задействованы в боях в горном массиве Джебель Тияс, где засевшие там боевики обстреливали наземные и воздушные цели.

К 19 января силы сирийской армии совместно с союзниками начали продвижение к газовому месторождению Аш-Шаир. Активную помощь наземным силам оказывали ВКС России: самолеты нанесли удары по позициям террористов ИГ в окрестностях Пальмиры, а также в районе населенного пункта Хувейсис в непосредственной близости от газового поля.
20 января под прикрытием самолетов ВКС РФ правительственным силам удалось освободить от террористов окрестности города Эль-Каръятейн, расположенного к югу от авиабазы. САА и союзные силы вернули контроль над ключевой развязкой близ города и блокпостом Казия.

В этот же день пропагандисты «Исламского государства» распространили фото и видео уничтожения памятников античности: в результате подрыва СВУ были разрушены часть древнеримского амфитеатра и архитектурный комплекс Тетрапилон. Террористы также заявили, что уничтожат все древние здания Пальмиры в случае продвижения САА к стенам города.

21 января подразделения САА при поддержке ВКС РФ прорвали линию обороны «Исламского государства» на юго-востоке провинции, освободив значительную территорию вокруг авиабазы Т4. Также подразделения сирийской армии, усиленные 1-й бронетанковой дивизией, после короткого боя с террористами взяли под контроль газовые месторождения в районе Аль-Магр.

К 23 января спецназу сирийской армии удалось освободить стратегическую высоту 725 возле авиабазы Т4 — одну из двух доминант, которые должны были быть заняты перед решающим штурмом Пальмиры. Кроме этого под контроль официального Дамаска был возвращен горный массив Джебель Тияс.

К 26 января отряды САА отбили у террористов район населенного пункта Аль-Фаваира в окрестностях Тияса и военную базу в поселке, продвигаясь постепенно в сторону Пальмиры. ВВС Сирии, тем временем, нанесли удары по позициям ИГ в районе населенных пунктов Рахум, Унк аль-Хава и Умм Сахридж в восточной части провинции Хомс. В ответ боевики «Исламского государства» попытались нанести удар в районе населенных пунктов Джубб аль-Джаррах и Аль-Масудия, однако были остановлены правительственными силами.

30 января подразделения САА вернули контроль над старой заброшенной базой ПВО к северу от хребта Джебель Тияс. Также армейские подразделения установили контроль над деревней Биар Абу Тавваля и районом Бейт Джарбу Азу неподалеку от авиабазы Т4.

Параллельно с этим для поддержки продвижения проправительственных сил в районе Пальмиры было развернуто наступление САА в горах Восточного Каламуна, которые находятся в юго-восточной части провинции Хомс. Это позволило армии продвинуться в районе Мхасса со стороны перевалов Хейт и Рашид, а также установить контроль над горой Аль-Катия и Телль Даба аш-Шарки.

В целом, уже к 31 января хребет Джебель Тияс был полностью зачищен от ИГ, а армия Сирии закрепилась в районе перекрестка Джахар. По сообщениям Министерства обороны Сирии, тактика наступления широким фронтом принесла первые успехи: правительственные войска продвинулись на 15 км от авиабазы Т4 и создали плацдарм для возвращения в Пальмиру.
БОИ ЗА ГАЗОВЫЕ ПОЛЯ
1 февраля 2017 года проправительственные силы восстановили контроль над деревней Абу Тавала и продолжали операцию по освобождению территории на востоке провинции Хомс. Сирийские войска также продвинулись к юго-востоку от Т4 и взяли стратегическую высоту Каср аль-Хейр, уничтожив отряд из нескольких десятков террористов ИГ.

2 февраля САА окончательно установила контроль над развилкой дорог Джахар к востоку от Т4 и освободила населенный пункт Бир Мурхатан.

На этом этапе ключевой целью для сирийских проправительственных сил стало возвращение под свой контроль газового месторождения Хайян, расположенного непосредственно за перекрестком Джахар. Нефтегазовый комплекс был полностью выведен из строя после подрыва боевиками, и восстановление завода гарантировало бы бесперебойную подачу газа в Центральную Сирию.

3 февраля правительственные войска при поддержке спецназа «Сил Тигра» вошли на территорию комплекса Хайян и нефтяных полей Аль-Магр, но к шестому числу были вынуждены отступить на исходные позиции после тяжелых боев и потерь в результате подрыва «шахид-мобилей» ИГ.

Параллельно с продвижением к Хайяну, подразделения САА освободили деревню Аль-Бейда и продвинулась к деревне Байрат. 6 февраля армейские подразделения установили контроль над районом ферм Ад-Дава в западной части сельскохозяйственного района между Хайяном и «треугольником» Пальмиры.

К 7 февраля САА установили контроль над четырьмя ключевыми высотами в районе месторождения Аль-Магр, однако до полного контроля нефтегазового района было еще далеко: боевики оказывали ожесточенное сопротивление, параллельно с этим подрывая газовые скважины.
Усилия оказались ненапрасными: всего с начала контрнаступления от Тияса и Эль-Каръятейна было освобождено 805 квадратных километров территории, а до самой Пальмиры оставалось чуть меньше 20 км.

Для того, чтобы переломить ситуацию в районе Хайяна, 13 февраля в район наступления прибыло около 1000 человек подкрепления. На следующий день, 14 февраля, проправительственные силы выбили террористов ИГ из населенного пункта Байрат, смогли закрепиться в этом районе и занять важные высоты в окрестностях Хайяна. Попытка контратаки со стороны «Исламского государства» в районе Байрата 16 февраля провалилась: в ходе ожесточенного боя было ликвидировано несколько десятков террористов.

Воспользовавшись ситуацией, проправительственные силы продвинулись на три километра вглубь пустыни, освободив от террористов несколько населенных пунктов к востоку от Байрата, а также в горных массивах Джебель ат-Тар и Джебель аль-Хайял, подойдя к Пальмире еще на полтора километра.
В течение последующих дней САА установила контроль над деревней Тарфа, а также над значительной областью вдоль трассы Тияс — Пальмира, продвигаясь к «треугольнику».

20 февраля проправительственные силы заняли Маджбаль, Ар-Рамль и еще несколько позиций в 8 км от развязки. В этот же день колонна САА с российскими военными советниками, следовавшая из района Тияса в направлении Хомса, была подорвана радиоуправляемым зарядом. В результате взрыва погибли четверо российских военнослужащих, среди них — майор Павел Козаченко и старший лейтенант Вадим Магамуров. Еще двое военных получили тяжелые ранения.

22 февраля в результате зачистки местности вокруг высот, передовые отряды правительственных сил, среди которых были «Охотники на ИГИЛ» и проиранские ополчения, установили контроль над территорией газового завода Хайян и окрестными холмами.

Перед отходом террористы ИГ подожгли 9 из 12 скважин на территории станции подготовки и перекачки газа и взорвали ключевые узлы инфраструктуры станции.

Главным промежуточным итогом борьбы с террористами за нефтегазовые месторождения к северу и северо-востоку от города стало растягивание сил ИГ на большом участке фронта.

Продвижение армейских подразделений привело к тому, что основные силы «Исламского государства» окопались не столько в самой Пальмире, сколько на линии от Джазаля до Хувейсиса. Таким образом, бои к востоку и северо-востоку от Т4, оттянув на себя значительные силы боевиков, дали возможность сирийской армии выйти на подступы к Пальмире.
«ПАЛЬМИРСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
К концу февраля подразделения САА значительно сократили дистанцию между Пальмирой и своими позициями, подобравшись на подступы к «пальмирскому треугольнику». Сирийскую армию от западных окраин Пальмиры отделяло не более 10 километров, из них 5 км — до развязки. В случае сохранения темпов наступления проправительственные силы имели все шансы оперативно занять господствующие высоты для начала штурма Пальмиры.

Однако перед тем как брать древний город нужно было решить ряд задач:
Сложность рельефа местности. В силу того, что Пальмира является древним перекрестком торговым путей, город имеет природную защиту. С западной стороны Пальмира защищена от атаки высоким горным кряжем и отдельными вершинами, ключевой высотой среди которых является Джебель Касьюн со старой арабской цитаделью.
Открытые участки фронта. Самая большая проблема для сирийской армии на конец февраля 2017-го — это методичное проведение зачистки района к западу от Пальмиры: между авиабазой Т4 в районе Тияса и развязкой «треугольника». На этих участках постоянно вспыхивали новые боестолкновения с террористами ИГ, которые пытались отбросить армейские подразделения от Пальмиры.
Главным вопросом оставался контроль над газовыми полями Джазаль и Аль-Магр: их освобождение позволило бы сдержать атаки «Исламского государства» на наступающие силы под Пальмирой. 24 февраля сирийцы вместе с союзными формированиями смогли окончательно зачистить территорию нефтеперегонной станции газового завода Хайян к северо-востоку от Т4 и продвинуться на территории месторождений Аль-Магр и Аш-Шаир. В ответ на это террористы ИГ подорвали скважины в районе нефтяных полей Джазаль, чтобы сдержать работу авиации на этом направлении.

К вечеру 26 февраля отряды проправительственные силы смогли занять стратегически важную высоту 939,5 в горном районе Джебель аль-Хайял к юго-востоку от Пальмиры. В ходе ожесточенного боестолкновения 27−28 февраля боевики понесли значительные потери в живой силе и технике, а сирийские силы получили контроль над «треугольником».

Все это позволило приступить к штурму Пальмиры.
РАЗВЯЗКА
С рассветом 1 марта сирийские войска продолжили наступление вдоль по шоссе 32, соединяющего Хомс и Пальмиру. До рассвета подразделения САА провели мощную артподготовку в районе «треугольника» и приступили к боям в районе северо-восточной оконечности хребта Таният аль-Газу. Благодаря рассечению групп противника, сирийская армия заняла доминирующие высоты хребта Джебель ат-Тар и получила огневой контроль над всей западной окраиной Пальмиры.
На протяжении всего дня «треугольник» атаковался с обоих сторон фронта: артиллерия 5-го ДШК вела огонь из минометов и тяжелых орудий, однако террористы, также имевшие в запасе артиллерию, подогнанную к Пальмире со стороны аэропорта Тадмора, попытались остановить продвижение проправительственных сил.

В ходе ожесточенных боев сирийская армия все же смогла проломить оборону террористов и вернула контроль над «треугольником». Однако в результате тяжелой атаки смертников ИГ, которая пришлась на позиции 3-й бригады САА, продвижение затормозилось.

Чтобы сохранить темпы наступательной операции, подразделения спецназа вышли к электроподстанции, расположенной к югу от Пальмиры. Правительственные силы перекрыли дорогу и заблокировали подход подкреплений террористов из близлежащих поселений — включая населенный пункт Аль-Барда, где концентрировались значительные ресурсы ИГ. Не меньшего успеха проправительственные силы добились и на западе Пальмиры: там после мощного рывка на позиции ИГ «Охотники на ИГИЛ» в ходе ночного боя взял цитадель Пальмиры — средневековый замок Фахр ад-Дина.

Заняв цитадель, армия Сирии получила огневой контроль над всей долиной Пальмиры. На следующий день, 2 марта, штурм Пальмиры продолжился. Правительственные силы начали постепенное продвижение в городских кварталы с трех сторон — с юга, запада и северо-запада.
Удары с нескольких направлений привели к тому, что боевики начали в спешке выводить свои отряды из Пальмиры. Впрочем, части террористов уйти далеко не удалось. Так, ВВС Сирии уничтожили крупную колонну боевиков, бежавших от правительственных сил на восток по шоссе к населенному пункту Эс-Сухне.

Окончательную точку в разгроме группировки «Исламское государство» в Пальмире поставил прорыв от цитадели к району аэропорта, в котором были сосредоточены основные силы артиллерии террористов.

Взятие объекта было важно, чтобы сирийские войска не увязли под Пальмирой в глухой осаде — на территории аэродрома находилась значительная группировка сил террористов, а само здание представляло собой хорошо укрепленный плацдарм. Заняв территорию, проправительственные силы фактически лишили боевиков любой возможности контратаки и огневого прикрытия. К вечеру оборона ИГ была сломлена, и террористам ничего не оставалось, кроме как уходить вглубь сирийской пустыни.

Вечером 2 марта министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Пальмира вновь находится под контролем сирийской армии. Тем не менее, бои в окрестностях города продолжались еще несколько дней: сирийской армии необходимо было выровнять и стабилизировать фронт, а также не дать ИГ возможность контратаковать из глубины пустыни.
ИТОГИ
Взятие Пальмиры и атака на авиабазу в Тиясе стали последними крупными наступательными операциями ИГ в сирийской войне. Взяв Пальмиру, командование боевиков рассчитывало развить успех, преследуя отступающие войска, чтобы с ходу взять Тияс и продвинуться как можно дальше на запад, осложняя положение сирийских войск в Восточном Хомсе и Эль-Каръятейне.

Но сирийские войска сохранили боеспособность и, отойдя к авиабазе Т4, смогли при поддержке России организовать сопротивление. Оборонительное сражение за авиабазу позволило локализовать последствия потери Пальмиры, уничтожить существенные силы «Исламского государства» и, что самое главное, выиграть необходимое время для наращивания сил и техники для перехода в контрнаступление.

Впоследствии «Исламское государство» ждет цепь военных катастроф в Восточном Хомсе, Ракке и Дейр эз-Зоре. Начинался новый этап войны, и ознаменован он был в первую очередь возвращением Пальмиры под контроль проправительственных сил.

Успешное наступление сирийской армии при поддержке России, действия по зачистке господствующих высот и артиллерийских доминант, а также освобождение нефтегазовых полей позволили не только вновь выбить террористов из Пальмиры, но и создать предпосылки для военного разгрома «Исламского государства» в Сирии.




* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.