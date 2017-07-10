14 декабря противник овладел перекрестком дорог к юго-западу от Тияса и одновременно продолжал предпринимать попытки перерезать единственную трассу, ведущую на авиабазу. Как и атаки боевиков на позиции к северу от авиабазы, удары были отражены.



Более того, у ИГ была отбита заброшенная батальонная база и высота к северу от города, с которой корректировался артиллерийский огонь по Тифору. В ходе боев противник потерял несколько единиц бронетехники и несколько «тачанок».



В этот же день в Восточный Хомс в направлении Тияса выдвинулись силы ливанской «Хезболлы» — более 200 бойцов прибыли на авиабазу. Иран также начал перебрасывать подкрепления для «Лива Фатимиюн», которая понесла существенные потери в ходе обороны Пальмиры. Одновременно с этим и террористы пытались усилить позиции, направляя отряды по трассе Эс-Сухне — Пальмира.



15 декабря сирийские войска при поддержке российского контингента и ВКС РФ смогли расширить зону контроля к северу от авиабазы. Атаки террористов не имели успеха, все попытки ИГ охватить Тияс с юга были купированы.



16 декабря, ситуация на фронте наконец начала стабилизироваться, что позволило Генштабу В С РФ заявить об отражении основных атак ИГ и изменении обстановки.



Бои под Тиясом по сути стали решающими, остановив наступление боевиков. Не сумев взять авиабазу сходу, противник переключился на попытки обхода Т4 с юга, чтобы прорваться через поселок Аш-Шарифа к основной дороге и перерезать ее, окружив сирийско-ирано-российскую группировку. Удары в направлении Мхина и Эль-Каръятейна уже в эти дни носят вспомогательный характер — противник понимает, что, не захватив Т4, серьезных перспектив наступление на Эль-Каръятейн не имеет.



Перебрасываемые из Восточного Хомса резервы правительственных сил фактически были вынуждены сходу вступать в бой, чтобы купировать наступательную активность боевиков с юга и не допустить их продвижения к ключевой дороге.



17 декабря основные боевые действия идут к югу от авиабазы в районе перекрестка дорог. Оборона сирийцев в районе Аш-Шарифы держится, а темпы продвижения ИГ резко падают.



Пехота «Исламского государства» подбирается с юга к авиабазе, но преодолеть линию укреплений не может, так как основные силы скованы на западе боями за Аш-Шарифу и перекресток.



По заявлениям пропаганды ИГ, кроме ВКС РФ, в этот день более 30 авиаударов в районе Пальмиры нанесли ВВС США. В отличие от боев за Пальмиру, под Тиясом применение смертников принесло боевикам меньшие плоды, в том числе, по причине снижения числа таких атак.