Горбачев рассказал о второй главной любви в своей жизни

Москва, 2 марта. Первый президент СССР Михаил Горбачев поделился воспоминаниями о первой встрече со своей будущей женой.

Впервые он увидел свою будущую супругу Раису Горбачеву на танцах. В тот момент они оба сделали вид, что не заинтересовались друг в дружке. Однако впоследствии чувства взяли верх.

«Я посмотрел, она сделал вид, что меня нет вообще, никакого внимания. Я очень старался, чтобы тоже сделать вид, (что не обращаю) никакого внимания. Вот это и есть тот самый первый взгляд», — признался он в эфире Первого канала.

Со временем он понял, что хочет встречаться с Раисой. Однажды они даже проговорили всю ночь напролет и договорились жить до конца жизни вместе.

Чуть позже Горбачева избрали первым секретарем крайкома партии. Именно тогда он повстречал свою вторую главную любовь в жизни. Ею оказалась политика.

Экс-президент СССР Горбачев в день рождения получил поздравления от премьера Британии. Борис Джонсон отметил, что приверженность Горбачева открытию советского общества служит для всех примером.