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Горбачев рассказал о второй главной любви в своей жизни

Горбачев рассказал о второй главной любви в своей жизни

Москва, 2 марта. Первый президент СССР Михаил Горбачев поделился воспоминаниями о первой встрече со своей будущей женой.

Впервые он увидел свою будущую супругу Раису Горбачеву на танцах. В тот момент они оба сделали вид, что не заинтересовались друг в дружке. Однако впоследствии чувства взяли верх.

«Я посмотрел, она сделал вид, что меня нет вообще, никакого внимания. Я очень старался, чтобы тоже сделать вид, (что не обращаю) никакого внимания. Вот это и есть тот самый первый взгляд», — признался он в эфире Первого канала.

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