Горбачев рассказал о второй главной любви в своей жизни

Москва, 2 марта. Первый президент СССР Михаил Горбачев поделился воспоминаниями о первой встрече со своей будущей женой.
Впервые он увидел свою будущую супругу Раису Горбачеву на танцах. В тот момент они оба сделали вид, что не заинтересовались друг в дружке. Однако впоследствии чувства взяли верх.
«Я посмотрел, она сделал вид, что меня нет вообще, никакого внимания. Я очень старался, чтобы тоже сделать вид, (что не обращаю) никакого внимания. Вот это и есть тот самый первый взгляд», — признался он в эфире Первого канала.