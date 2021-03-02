Посетители новосибирского зоопарка вновь могут увидеть вместе белых медведей Кая и Герду

Новосибирск, 2 марта. Звезд городского зоопарка, белых медведей Кая и Герду снова поселили в один вольер после долгой разлуки из-за рождения медвежат.

Сотрудники учреждения рассказали, что хищников вынуждены были развести по разным вольерам после того, как у них родились дети. Однако теперь малыши уже достаточно подросли, чтобы жить самостоятельно.

Кадры, на которых запечатлены животные, проводящие время вместе, появились в социальных сетях. Пушистые возлюбленные не виделись целых два года. Теперь они вновь могут нежиться друг с другом.

Ранее нижегородский зоопарк поделился тем, что в его стенах родился кенгуренок редчайшей породы, сообщал ФАН.