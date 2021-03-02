Коворкинг для любителей кошек открылся в Москве. ФАН-ТВ

Необычный коворкинг открылся в столице в День кошек 1 марта. Каждый посетитель заведения может поработать в окружении пушистых созданий, а приглянувшегося питомца — забрать домой.

Инициатором открытия заведения стал Фонд защиты городских животных под руководством Екатерины Дмитриевой.

«У нас есть несколько проектов, связанных с котами. Это горячая линия помощи кошкам «Кошки в городе». И мы работаем, сотрудничаем с фондом реновации, мы обследуем подвалы домов перед сносом и эвакуируем оттуда кошек. Кошек стало у нас очень-очень много. Мы их обследуем, лечим. И куда-то их надо девать: не всегда удается пристроить кота прямо из клиники. И так возникла эта идея», — пояснила Дмитриева.

Заведение представляет собой приют открытого типа, совмещенный с коворкингом, где каждый желающий может поработать в приятной кошачьей компании, выпить кофе или даже забрать понравившегося котика к себе домой.

«Люди могут приходить, работать и общаться с котиками, влюбляться и забирать их по домам», — добавила директор Фонда.

В заведении одновременно могут работать от 25 до 30 человек, на каждого посетителя приходится по одному мурчащему «пушистику». Кроме того, Екатерина Дмитриева поделилась радостной новостью: два кота, которых зовут Бостон и Выборг, уже нашли новых любящих хозяев.

«Мы всех котов называем по городам, и мы когда-нибудь заполним карту котов-городов, котиков, которых мы пристроили», — сказала организатор.

Стоимость входа в коворкинг с безлимитным пребыванием составляет 500 рублей, а для постоянных посетителей предусмотрены абонементы. В будущем Фонд защиты городских животных планирует сделать пространство общественным: появится возможность проводить здесь классы йоги, а также устраивать просмотр фильмов на большом проекторе.