Жители России объяснили, почему доверяют полиции

Москва, 2 марта. Десять лет прошло с момента вступления в силу федерального закона «О полиции». За все эти годы жители укрепили свое доверительное отношение к правоохранительным органам.

Каждый год сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения проводят опросы перед Днем работников правопорядка. Существенный рост уровня доверия к полицейским впервые был зафиксирован в 2014 году. В 2017 году был достигнут максимум — 67% россиян доверяли сотрудникам правоохранительных органов. Чаще всего их зарактеризовали такими словами, как «сильный», «вежливый», «храбрый», «опрятный», «работящий».

Особую роль сыграла открытость полиции. Так, Министерство внутренних дел Российской Федерации плотно сотрудничает со средствами массовой информации на разных уровнях, так работают «телефоны доверия». Экспертный доклад «Открытость государства в России-2020» говорит, что МВД занимает третье место из 21 и стало лидером категории «Открытые данные». Документ подготовили специалисты Счетной палаты, АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений. Итоги были подведены, в частности, к десятилетию с момента вступления в силу закона «О полиции».

Петербургские полицейские задержали четверых мужчин, которые набросились с ножом на приятеля. Злоумышленники, являющиеся выходцами из Средней Азии, сейчас находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.