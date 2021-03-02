Авербух раскрыл, появится ли Загитова в новых сезонах «Ледникового периода»

Москва, 2 марта. Фигурист и тренер Илья Авербух похвалил олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая отлично показала себя в роли ведущей популярного шоу «Ледниковый период».

По мнению Авербуха, Загитова за время съемок проекта выросла в профессиональном плане. Он подчеркнул, что работа ведущей далеко не такая простая, как кажется многим.

Тренер уточнил, что вопрос о появлении Загитовой в новых сезонах шоу будет решать не он, как продюсер, а руководство Первого канала. Оно, по словам Авербуха, осталось в довольно работой фигуристки.

«Слышал только позитивные отзывы», — раскрыл он в интервью «Советскому спорту».

Авербух добавил, что считает одной из важных возможностей «Ледникового периода» помощь фигуристам после ухода из большого спорта.

Загитова, а также победители и призеры «Ледникового периода», выступят 7 марта на специальном шоу. Мероприятие состоится на арене московского дворца «Мегаспорт». На лед выйдут певица Ольга Бузова, телеведущая Регина Тодоренко, актер Вячеслав Чепурченко и многие другие.