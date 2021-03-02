Нумеролог узнала, когда у Сергея Сафронова могут обостриться наследственные болезни

В ближайшие годы жизнь иллюзиониста, телеведущего Сергея Сафронова может наполниться несправедливостью, разочарованием и даже болезнями. Об этом в беседе с ФАН рассказал психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

Эксперт рассказала о результатах своего изучения матрицы судьбы бывшего ведущего программы «Битва экстрасенсов».

«Сейчас у него в 38,5 года начался период, скажем так, напряженный. Это и по здоровью, и по судьбе. Это восьмой аркан. В такой момент с человеком может происходить какая-то несправедливость. Например, вы делаете кому-то добра, а тот — поворачивается к вам спиной и, грубо говоря, плохо поступает, обманывает, желает зла. У Сергея до 40 лет длится такое время, когда могут происходить неприятные события, причину которых очень трудно найти. На этом отрезке как раз бывают разные проблемы и в карьере, и в жизни, заболевания. У него может произойти еще большое разочарование во многих людях», — сообщила специалист.

Кроме того, по словам Элены Гамаюн, на этом неприятности иллюзиониста могут только начаться.

«В 40 лет у него включается двадцатый аркан. Это отработка кармы рода. Он идет к периоду, когда начинают активироваться наследственные заболевания. Обычно как раз в это время человеку рекомендуют пройти полное обследование организма, проверить, нет ли каких-то проблем», — отметила психолог.

В завершение она указала, с какого момента в жизни телеведущего могут начаться позитивные изменения.

«По матрице судьбы видно, что он может столкнуться с проблемами в области горла и головы. Там стоят напряженные цифры. Речь может идти о головных болях, нарушениях в работе щитовидной железы. В такой ситуации человеку нужно не перенапрягаться, следить за своим самочувствием. Больше отдыхать. Этот период закончится у него в 42,5 года. Тогда настанет время прилива сил и энергии», — подытожила нумеролог.

Ранее Элена Гамаюн прокомментировала известие о смертельном заболевании Сергея Сафронова.