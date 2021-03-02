Родителям объяснили, как определить готовность ребенка к школе

Санкт-Петербург, 2 марта. Готовность ребенка к школе можно определить по четырем параметрам, рассмотрев которые, родители смогут понять, готов ли ребенок к учебе.

Как понять, стоит отдавать ребенка в школу или повременить, объяснила психолог Татьяна Могильникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Первая сфера — эмоциональная. Родители должны понять, может ли будущий школьник выдержать эмоциональную нагрузку от перехода из класса в класс, от уроков и учебы. Вторым пунктом стоит оценить физическую готовность ребенка.

Бытовая сфера даст понять родителям, сможет ли их ребенок обслуживать себя самостоятельно — приготовить поесть, зашнуровать обувь и прочее. Это говорит об уровне осознанности. Оценивать готовность важно и по умственным способностям ребенка: какая у него память, умеет ли он читать и писать.

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