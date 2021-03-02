В Совете Федерации рассказали, почему Горбачева не судили за развал СССР 



Президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся государственным деятелем современности. Почему президент России положительно относится к деятельности Горбачева, и возможно ли правосудие над первым президентом СССР, рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Много требований о необходимости судить Горбачева в политическом и моральном плане я бы не стал оспаривать, потому что я придерживаюсь похожей точки зрения, может даже более радикальной. Просто в силу своего статуса я не могу высказывать личное мнение как частное лицо», — рассказал Андрей Климов.

Однако, по мнению политика, с точки зрения рационального подхода, Горбачева не надо судить, так как «историю все равно не вернуть», нужно просто вынести уроки.

«При этом, России надо выйти из замкнутого круга, в котором каждый последующий руководитель начинает вводить санкции в отношении предшественника. Иначе у нас долго еще не будет стабильного государства. В этом плане очень мудро поступает Владимир Путин. Он старается не входить в дискуссию о действиях Горбачева. Владимир Владимирович достаточно уважительно высказывается, что бы он ни думал на самом деле», — сообщил политик.

Вместе с тем, Андрей Климов напомнил, что от трагедии распада СССР пострадало как минимум 30 миллионов человек, которые в одну секунду лишились Родины. Они проснулись в других странах. Издержки перестройки огромны. Об этом даже речи нет. Но, по мнению эксперта, это не является предметом суда.

«Я скорее на стороне нашего президента и его аккуратных формулировок. То есть, я считаю, что России надо извлечь очень серьезный урок», — высказался член Комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее ФАН сообщал, Горбачев стал рекордсменом по продолжительности жизни среди глав СССР.