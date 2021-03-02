Вашингтон, 2 марта. Мичиганское подразделение Нацгвардии США, расквартированное в Вашингтоне, пострадало от некачественной еды. Поставщик приготовил солдатам сырое мясо с металлическими опилками.

Демократы, находящиеся у власти в Вашингтоне, держат в постоянном напряжении бойцов Национальной гвардии, сообщают независимые американские СМИ. Недавно действующий глава полиции Капитолия Йогананда Питтман заявил, что якобы существует группа вооруженных злоумышленников, которые планируют взорвать здание конгресса и «привести США к дезинтеграции».

При этом солдат, которые должны обеспечивать безопасность Капитолия от сепаратистов, кормят ужасно. Как сообщают американские источники, по меньше мере 78 военнослужащих получили блюда с металлическими опилками. У многих мясо было неприготовленным, тухлым или и вовсе сырым. С пищевыми отравлениями слегли более десятка солдат, некоторых увезли в больницу.

Консервативные СМИ открыто обвиняют демократов в коррупции: подрядчик, поставляющий солдатам еду, был уличен в тесных связях с верхушкой Демократической партии США.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об ужасных условиях содержания американских солдат, охраняющих Капитолий. Многие жалуются на то, что даже отдыхать им разрешают только в полном обмундировании, сидя или лежа на парковках на холодном бетоне. Сообщалось, что солдат поселили в подземный гараж с одним туалетом на целое подразделение.