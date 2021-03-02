Эксперт Соловьев: портрет инвестора в недвижимость изменился в 2021 году

Москва, 2 марта. Изменения инвестиционного климата и новые предпочтения инвесторов объяснили эксперты в области недвижимости.

В 2021 году среди инвесторов выросла доля покупателей из сегментов креативного класса, в том числе молодые люди поколения миллениалов. Большое количество инвестиций клиенты направили из отраслей, которые не затронула пандемия коронавируса — складской недвижимости, логистики, медицины, IT (маркетплейсы). Интерес данных игроков направлен на потенциал роста стоимости или арендный доход, объяснил РБК директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank Андрей Соловьев.

Порядка 1% инвесторов составляют крупные банки, которые интересуются активами других организаций. Малый бизнес составляет 3% инвесторов, он предпочитает объекты с дисконтом более 25%. Частные инвесторы составляют 5% и вкладывают от 15 млн до 70 млн рублей в дома и участки. Порядка 70% частных инвесторов вкладывают в недвижимость менее 5 млн рублей.

Ранее эксперты перечислили выгодные направления для начинающих инвестировать граждан.