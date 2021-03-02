Пентагон отказался от кораблей LCS после их «поражения» ВМС Китая

Вашингтон, 2 марта. Военное руководство США отказалось от покупки прибрежных кораблей LCS после их поражения в виртуальном бою с ВМС Китая, пишут американские аналитики.

Пентагон решил заменить большинство прибрежных кораблей, созданных по программе LCS, тяжеловооруженными фрегатами, отметил военный аналитик Дэвид Экс в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, подобное решение связано с тем, что в американском военном руководстве поняли, что подобные корабли имеют крайне низкую боевую эффективность. В частности, по этой же причине ВМС США не стали приобретать 50 запланированных LCS, ограничившись двумя десятками.

Уязвимость прибрежных кораблей была продемонстрирована при помощи компьютерного моделирования еще в 2013 году военным экспертом Кайлом Мизоками, на исследования которого ссылается в своем материале Экс. В виртуальной схватке, устроенной аналитиком, сошлись американские LCS Fort Worth и Freedom при поддержке эсминца Halsey с китайскими эсминцем Changde и корветом Qinzhou, которые начали «сражение» с филиппинскими кораблями, в акватории Южно-Китайского моря.

«Прибрежные боевые корабли плохо защищены от противокорабельных ракет, имея только 57-миллиметровые пушки и зенитные ракетные установки», — отметил Мизоками.

«Бой» начался с приближения Fort Worth к Qinzhou, по которому американскими моряками был открыт огонь из артиллерийского орудия. В ответ на это китайскими военнослужащими был нанесен удар по LCS из 76-миллиметровой палубной пушки. Согласно сценарию, зенитная ракетная установка Fort Worth была выведена из строя, за счет чего корабль лишился защиты от атак с воздуха.

Через некоторое время пусковая установка для ракет Griffin американского LCS также получает повреждение в ходе боя с Qinzhou, а затем и 57-миллиметровая пушка перестает функционировать. Подбитый и беспомощный Fort Worth, погибающий от пожара и затопления, разворачивается и пытается на полном ходу уйти из-под огня артиллерийского орудия неприятеля, который продолжает атаковать. На сильно поврежденный прибрежный корабль продолжают сыпаться снаряды, ввиду чего он обречен, констатировал Мизоками. В сторону Fort Worth были выпущены несколько ракет с неизвестного направления, которые были замечены находящимся на полпути к месту сражения эсминцем Halsey. Экипаж корабля выпустил противоракеты на перехват вражеских боеприпасов, однако это уже не имеет смысла, так как LCS тонет.

К потрепанному в бою с филиппинцами китайскому эсминцу Changde подходит американский прибрежный корабль Freedom и нападает при помощи 57-миллиметровой пушки, однако противник не отвечает из-за повреждения орудийных систем. Тем не менее мощности орудия не хватает, чтобы быстро разделаться с эсминцем. LCS подходит ближе и выпускает ракеты Griffin, так как пушку заклинило, но и они не причиняют Changde значительного урона из-за небольших боеголовок. Лишь выпустив весь свой ракетный арсенал, Freedom удалось потопить китайский корабль. К несчастью военнослужащих ВМС США, к LCS подходит Qinzhou, с которым экипажу Freedom приходится сражаться при помощи артиллерийского вооружения так как все ракеты были истрачены. Прибрежный корабль американцев терпит поражение, так как калибр пушки корвета ВМС Китая попросту больше, а снаряды — мощнее, погибая в пожаре.

Аналогичные исследования при помощи компьютерного моделирования были проведены и в Пентагоне, по результатам которых и было принято окончательное решение отказаться от дальнейших закупок кораблей LCS в пользу приобретения более вооруженных и мощных фрегатов, подытожил Экс.

Ранее проход американского эсминца через акваторию Тайваньского пролива вызвал возмущение в Китае, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.