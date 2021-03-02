Поиски тел утонувших в Вольске детей будут продолжены

Вольск, 2 марта. Водолазы совершили шесть погружений в воды реки Волга, однако тела погибших мальчиков не обнаружены. Поиски временно приостановлены до следующего дня, сообщил источник ФАН.

Установлено, что двое братьев шести и 11 лет отправились гулять по льду реки вместе с приятелями. Под младшим из братьев треснул лед, ребенок упал в ледяную воду. На выручку ему бросился старший, но сам оказался в беспомощном состоянии. Остальные ребята побежали за взрослыми. Дети утонули до того, как им учспели помочь.

По предварительным данным, их тела могло унести сильным течением, что осложняет поиски.