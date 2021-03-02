Российский СПГ впервые поставлялся в Европу больше американского

Москва, 2 марта. По данным за прошлый год, СПГ из Российской Федерации поставлялся в европейские страны в больших объемах, чем топливо из Соединенных Штатов Америки.

Об этом стало известно из сообщения главы концерна Shell в России Седерика Кремерса. Итоги поставок СПГ в Евросоюз он озвучил в ходе презентации LNG Outlook 2021 во вторник, сообщает ТАСС.

«В 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский», — заявили в Shell.

Ранее две страны делили эти объемы между собой напополам, говорит Кремерс. В прошлом же году Москва впервые обошла Вашингтон, добавил он. Поставки СПГ в европейские страны в подотчетный период равнялись 84 млн тонн, из которых 22 млн тонн пришлось на Россию, а 20 млн — на США.

Глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как Россия может ответить на сланцевую угрозу со стороны Соединенных Штатов. Американский доллар может лишиться своего резервного статуса, если энергоресурсы перестанут торговаться за него, считает эксперт.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее был переизбран на новый срок. Об этом сообщает «ФедералПресс».