Мигрант растлевал маленьких детей своей сожительницы под Волгоградом

Волгоград, 2 марта. Гастарбайтер приставал к детям сожительницы, но они боялись рассказать матери. Узнать правду смогла учительница. Она поговорила с потерпевшими и заявила в полицию.

Сотрудники органов правопорядка задержали 53-летнего гастарбайтера из Таджикистана в одном из хуторов Фроловского района Волгоградской области. Его подозревают в сексуальном насилии над детьми 9 и 10 лет.

Прибывший в Россию мужчина сначала находился на территории страны без документов. Он жил на случайные заработки. Его услугами пользовались селяне. Одной из них стала местная жительница, воспитывавшая двух детей. Между мужчиной и женщиной завязались отношения, и со временем он переехал к ней жить.

Жертвами извращенца стали двое детей сожительницы. Педофил ждал, пока мать уйдет на работу и приставал к несовершеннолетним. Дети ничего не говорили о происходящем, потому что он их запугал. Неладное заметила учительница. Она обратила внимание, что школьники стали замкнутыми и откровенно поговорила с ними. В итоге дети признались ей, кто стал причиной их страха. Педагог незамедлительно заявила в полицию. Подозреваемый заключен под стражу.

Прокуратура Иркутской области проверит информацию об учителе физкультуры, который приставал к несовершеннолетним. Подозреваемого вызвали на допрос, сообщал ФАН.