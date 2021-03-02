Писатель из США пострадал из-за Навального

Вашингтон, 2 марта. Модераторы Twitter забанили англоязычного пользователя Дениса Лавински за публикацию про националистическое прошлое блогера Алексея Навального.

Информацию об этом сообщил журналист-расследователь Яша Левин в Twitter. По его словам, интернет-гигант заблокировал аккаунт Лавински спустя всего несколько минут после публикации про блогера.

«Отличный парень, которого я знаю в реальной жизни, заблокирован Twitter сразу после того, как опубликовал отличный обзор раннего активизма Навального в националистских кругах России», — написал Левин.

Возмущенный журналист-расследователь обратился за разъяснениями к основателю социальной сети Джеку Дорси. Он весьма в гневной форме намекнул создателю Twitter, что тот «смастерил» плохую платформу.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Навальный нарушал режим отбывания условного срока, несмотря на предупреждения.

НСН ранее информировал, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверить наличие двойного гражданства у супруги блогера Юлии Навальной.