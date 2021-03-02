Организаторы Евровидения пообещали «амбициозную версию» конкурса

Роттердам, 2 марта. Евровидение в мае 2021 года проведут в офлайн-формате, а составы делегаций и количество журналистов будут сокращены, сообщили организаторы конкурса.

Зрителям пообещали урезанную, но «амбициозную версию» мероприятия. Организаторы заверили, что конкурс проведут в соответствии со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, а также с социальным дистанцированием, говорится на официальном сайте шоу.

От привычного формата проведения Евровидения пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Конкурс пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Артист или музыкальный коллектив и песня, которые представят Россию на шоу, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования. Его проведут в прямом эфире Первого канала.