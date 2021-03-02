Шахтер из Кузбасса получил четыре года колонии за пропаганду терроризма

Кемерово, 2 марта. Житель Кузбасса пропагандировал террор в социальных сетях. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима и запретили 3 года публиковать посты в интернете.

Подсудимый распространял в социальных сетях материалы о деятельности террористических организаций. Размещенные видеозаписи, комментарии, публикации были направлены на формирование у пользователей убеждения, оправдывающего терроризм.

Мужчина полностью признал свою вину. Первый Восточный окружной военный суд признал 27-летнего жителя города Белово виновным. Он проведет в колонии 4 года. Ему также запретили публиковать свои посты в Сети в течение 3 лет.

В Карачаево-Черкесии перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в финансировании терроризма, сообщал ранее телеканал «360». Женщина переводила деньги своим дочерям, которые принимали участие в запрещенной организаций.