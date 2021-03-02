Норвегии посоветовали подумать о покупке «Спутника V»

Осло, 2 марта. Властям Норвегии следует рассмотреть российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения в ЕС, заявила глава фракции норвежской Партии центра Марит Арнстад.

РФ хочет запросить одобрение «Спутника V» в Евросоюзе, однако Норвежское агентство лекарственных средств должно изучить вакцину самостоятельно. Применение препарата российского производства не нужно рассматривать как политическую меру, добавила политик. Самым главным критерием вакцины является ее эффективность и безопасность.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Вакцину разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. На сегодняшний день «Спутник V» одобрили более 35 стран. В начале февраля авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний, которые показали высокий уровень эффективности и безопасности препарата. В частности, власти Аргентины оказались довольны результатами вакцинации российским препаратом.