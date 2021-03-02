Перегруппировка боевиков и перепись населения — что произошло в ЦАР 1 марта



Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 1 марта 2021 года.

Хроника конфликта



Правительственные войска взяли паузу в контрнаступлении, и этим пользуются боевики. По предварительным данным, бандформирования сконцентрировали силы в деревне Нгакобо и в районе городов Кабо и Бамбари.

Местные жители призвали Министерство обороны ЦАР как можно скорее направить туда армию (FACA), чтобы спасти людей от беспредела радикалов. С аналогичной просьбой выступили граждане из города Батангафо.

Как сообщает оппозиционное издание Corbeau news, город находится под контролем группировки «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC). И хотя в Батангафо также располагаются миротворцы многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), они никак не препятствуют бандитизму и насилию. Люди бегут из города, пополняя ряды беженцев.

RCA : les habitants de Batangafo, pris en otage par les groupes armés, appellent le gouvernement à l’aide https://t.co/71WDX8dDlh #Centrafrique — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 1, 2021

О возможной связи МИНУСКА и боевиков рассказал плененный экс-генерал одной из группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) Адам Абаша. Бывший полевой командир заявил на допросе, что миротворцы поддерживали бандформирования медикаментами, боеприпасами и оружием.



По его словам, лидером CPC фактически является беглый экс-президент Франсуа Бозизе. Именно он привел в ЦАР множество наемников из Чада, Судана, Нигера и Нигерии, чтобы 13 января с их помощью захватить столицу страны — Банги. Однако иностранные боевики принялись грабить и убивать местных жителей. Это стало причиной, по которой Абаша решил покинуть CPC.



Как утверждает издание Le potentiel, боевики из «Коалиции патриотов за перемены» изменили свою стратегию. Все потерянные ими за последнее время города радикалы сдали практически без боя. Теперь упор делается на партизанские действия и «спящие ячейки» бандформирований. Последние маскируются под мирных граждан, оставаясь в недавно освобожденных городах, чтобы совершать диверсии и шпионить за действиями военнослужащих.



В Банги и Бимбо прошел очередной этап по разоружению. На этот раз винтовки, пулеметы и боеприпасы добровольно сдали боевики из группировки «Союз республиканских сил» (UFR). Мероприятие проходило под руководством директора Операции по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR) Самюэля Туатена.

Ранее в столице ЦАР также оружие сложили 217 членов группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Один из них, по имени Гильдас Бинги анга-Ченеголо, рассказал журналистам, что понял, какой огромный вред они нанесли стране и соотечественникам своими действиями.



Гильдас Бинги добавил, что власти ЦАР предоставили ему шанс искупить свою вину перед обществом. Для таких, как он, есть два пути — вступить в ряды FACA или освоить гражданскую специальность на выбор и заниматься восстановлением страны, например, в качестве строителя.

.#UEPNDDRRenAction! Démarrage ce 25 fev. 2021 à #Bégoua des opérations de désarmement des 217 combattants de la séleka rénovée, basés depuis 8 ans au Camp #RDOT, PK 11. Le coup d'envoi a été donné par @STouatena en présence de la @UN_CAR. @GouvCF @WorldBank. pic.twitter.com/jIF23OrZE5 — uepnddrrcaf (@uepnddrrcaf) February 25, 2021

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада во время визита в Боали встретился с руандийскими военнослужащими, которые помогают FACA обеспечивать безопасность в регионе. Он поблагодарил союзников за их вклад в стабилизацию ситуации в республике.

Мавритания направила контингент военнослужащих в ЦАР в рамках миротворческой миссии ООН.

Aujourd’hui, notre représentant a ouvert avec le Chef d’Etat Major adjoint de la Gendarmerie, Mohamed Vall Ould Ma’ayif, une formation pour un contingent qui part rejoindre une mission de maintien de la paix en Centrafrique. Une activité soutenue par @UEMauritanie pic.twitter.com/YHJsgnAG4h — @UNDroitsHumainsMauritania (@ohchrmauritania) March 1, 2021

Политика

Глава Национального избирательного управления (ANE) Матиас Моруба призвал жителей ЦАР проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании на парламентских выборах 14 марта. Он гарантировал, что ANE проведет честные и справедливые выборы.

Премьер-министр Фирмен Нгребада встретился с главой МИНУСКА Манкером Ндиай и главой ANE Матиасом Моруба. Темой беседы стало обеспечение безопасности на выборах.

???? Réunion présidée ce jour par le PMCG SEM @FirminNgrebada avec le RSSG des #NationsUnies M. @ndiayemankeur & le Président de l'Autorité Nationale des Elections (ANE) M. MB. MOROUBA. A l’⭕️rdre du jour la sécurisation de la suite du processus électoral en cours. @UN_CAR pic.twitter.com/8tbVQDEwfY — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) March 1, 2021

Советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров заявил в интервью испанскому изданию Descifrando la guerra, что время, когда все территории страны будут освобождены от боевиков, уже не за горами.

Он добавил, что для этого есть все благоприятные условия. Главное — сам центральноафриканский народ уже устал от конфликта и хочет жить в цивилизованном обществе, в мире и гармонии. По словам Захарова, у правительства ЦАР сейчас простая и четкая цель — обеспечение безопасности и порядка в стране.

Этим и занимаются армия, полиция и жандармерия. Советник также назвал неприемлемым существование негосударственных вооруженных групп, которые насильственно вербуют, убивают и похищают гражданское население.

Lisez mon interview à l'édition espagnole "Descifrando la Guerra" @descifraguerra https://t.co/UrwfWaZPe2 — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 1, 2021

Экономика

Министр транспорта Арно Джубай Абазене заявил, что потребуется еще от 30 до 45 дней, чтобы все грузовики с продовольствием и прочими товарами покинули приграничный камерунский город Гаруа-Булаи и направились в Банги. По расчетам главы ведомства, ежедневно границу будут пересекать 20—30 грузовиков.

С 1 марта в столице ЦАР официально восстановлено движение мототакси. Соответствующий указ выпустило министерство транспорта.

#Centrafrique : Les Taximotos reprennent officiellement leurs activités. Leurs activités ont été suspendues suite à l’attaque des rebelles de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) sur Bangui le 13 janvier 2021.https://t.co/FxvlQe9yf6 @RFIAfrique @GouvCF @agoufleury pic.twitter.com/U7jigKrFFz — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) March 1, 2021

Общество

В ЦАР началась подготовка к переписи населения. Команда картографов из Центральноафриканского института статистики, экономических и социальных исследований (ICASEES) уже приступила к работе в Банги, Бимбо и Бегуа. Ожидается, что на подготовку начала всеобщей переписи уйдет около полугода. Проект проводится при финансировании Всемирного банка в размере 14,6 млн долларов США.

#Centrafrique:L’ICASEES procède à la cartographie censitaire en prélude du recensement général de la population. Une visite a été organisé samedi 27 février sur les sites de sites de Bangui, Bimbo et Begoua.https://t.co/NNi0BljpWw @Banquemondiale @PNUD_RCA @UNFPARCA @RFIAfrique pic.twitter.com/IYrjq3uncr — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) March 1, 2021

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил университет Банги и заявил, что намерен развивать человеческий капитал страны, для чего необходимо улучшение сферы образования. По словам главы государства, в скором времени в столичном университете будет создана электронная библиотека и начнется строительство новой инфраструктуры.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: Touadera entend faire de l’Université de Bangui un centre de développement du capital humain https://t.co/cFEQr99nLO — 236 News ???????? (@236News) March 1, 2021

Центральноафриканская федерация школьного и университетского спорта (FECASSU) при поддержке России провела торжественную церемонию, посвященную возобновлению занятий спортом в 2021 году, на стадионе «Бартелеми Боганда» в Банги. В мероприятии приняли участие более тысячи школьников и студентов. Президент FECASSU Блез Флери Отто поблагодарил правительство ЦАР и российскую миссию за эту инициативу.