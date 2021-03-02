ВКС России контролируют полет спутника «Арктика-М» и разгонного блока «Фрегат»

Москва, 2 марта. Персоналом Центра контроля космического пространства (ЦККП) ВКС России взяты на сопровождение новые объекты на околоземной орбите.

Об этом информирует российское Министерство обороны.

«После проведения специалистами ЦКПП анализа и обработки координатной и некоординатной информации о КА «Арктика-М» и РБ «Фрегат» новые космические объекты приняты на сопровождение наземными средствами контроля космического пространства Космических войск ВКС», — говорится в сообщении МО РФ.

Спутник «Арктика-М» был выведен на орбиту 2 марта с космодрома «Байконур», разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» через девять минут после запуска. Новый российский спутник предназначен для точного мониторинга Северной полярной области Земли.

Ранее сообщалось, сколько пусков запланировано государственной корпорацией «Роскосмос» с космодрома Восточный в 2021 году. Об опасности появления микротрещин в корпусе МКС информировал Царьград.