Созданный в России золотой планшет iPad Pro украсили 81 бриллиантом

Москва, 2 марта. Российская компания-кастомизатор Caviar создала специальную версию iPad Pro c цитатами руководителей компании Apple.

Для создания лимитированной версии планшета у компании ушло около килограмма золота. Серия состоит из нескольких гаджетов с уникальным оформлением. В их число вошли iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro.

При декоре этих устройств компания решила использовать золото, бриллианты и ценные породы дерева. Кроме того, некоторые из моделей украшены знаменитыми цитатами Стива Джобса или Тима Кука.

Самым дорогим вариантом iPad Pro, по словам разработчиков, является тот, что выполнен в единственном экземпляре. Его стоимость составляет около 12 млн рублей. Для его отделки потребовался 81 бриллиант и около килограмма золота. Кроме того, компания Caviar создала и смартфон iPhone 12 Pro, стоимостью 365 тысяч рублей. Его отличительной особенностью является нанесенная на корпус цитата Стива Джобса, в которой тот призывал людей следовать своему сердцу и интуиции.

Недавно стало известно, что iPhone 13 Pro может получить рекордный объем памяти. Американская корпорация Apple может оснастить новый iPhone 13 Pro внутренним накопителем вплоть до терабайта.