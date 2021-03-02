Уникальные кадры учений летчиков морской авиации опубликованы в Сети. ФАН-ТВ

В полетах участвовали более 20 самолетов и вертолетов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота, в том числе многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Экипажи воздушных судов в рамках учений уничтожили корабельные группировки подводных лодок и наземных целей условного противника. Командиры применяли нестандартные подходы. Технический состав сдал нормативы по предполетной подготовке самолетов и вертолетов и провел занятия по обучению молодых специалистов-техников.

Видео полетов и кадры с GoPro опубликовали сотрудники корреспондентского пункта телеканала «Россия» в Крыму.