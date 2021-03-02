Житель Якутии ответит за жестокую расправу над приятелем

Южно-Сахалинск, 2 марта. Правоохранители окончили следствие в отношении 53-летнего жителя Сахалина. Он предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным СК, преступление произошло в квартире фигуранта, где он с приятелем распивал горячительные напитки. Во время посиделок между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Подсудимый ударом кулака в лицо свалил жертву с ног, а затем стал избивать руками и ногами. На пострадавшего обрушилось не менее 35 ударов, в том числе и в голову. Побои привели к летальному исходу.

Распитие спиртного закончилось убийством в Саратовской области. Девушка пришла в гости к новому знакомому, с которым поссорилась на почве ревности. Фигурант жестоко избил потерпевшую, а затем задушил ее. За расправу он отсидит десять лет, сообщал ФАН.