Сорина высказалась о пятом месте на лыжной гонке в Германии

Оберстдорф, 2 марта. Россиянка Татьяна Сорина считает, что выжала максимум на индивидуальной лыжной гонке на 10 километров во время чемпионата мира в Германии.

Спортсменка на соревновании в Оберстдорфе заняла пятое место. Победа досталась лыжнице из Норвегии Терезе Йохауг.

Сорина отметила, что соперницы подобрались очень сильные.

«Единственное, на что я рассчитывала, — это отработать последний подъем так, чтобы получилось отыграть. Не получилось», — цитирует ее RT.

Ранее многократный призер Олимпийских игр Денис Спицов досрочно завершил выступление на чемпионате мира в ФРГ из-за перелома руки. Спортсмен получил повреждение во время тренировочного занятия.