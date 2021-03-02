Голливудский актер Уилл Смит рассказал о политических амбициях

Лос-Анджелес, 2 марта. Звезда фильмов «Люди в черном» и «Я — легенда» Уилл Смит в подкасте Pod Save America признался, что давно задумывается о политической карьере.

По словам Смита, он хочет влиться в политическую жизнь своей страны. Голливудская звезда допускает, что в ближайшем будущем может сменить сферу деятельности и занять какой-нибудь пост.

«Я оптимистично настроен и верю, что между людьми может быть понимание и гармония. Я обязательно внесу свой вклад в это, независимо от того, продолжу ли заниматься актерством или в какой-то момент выйду на политическую арену», — высказался Смит.

Актер пять лет назад уже заявлял о своих политических амбициях. Тогда в интервью местному каналу он поделился, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США.

«Если люди продолжат говорить все эти безумные вещи, которые они в последнее время говорили в новостях о стенах и мусульманах, они вынудят меня пойти в политику», — отмечала звезда.

В прошлом году Уилл Смит активно поддерживал движение против расизма в Америке и людей, выходящих на протесты. По мнению Смита, чем сдержаннее себя ведут протестующие на улицах, тем больше проявляются недостатки тех, кто их притесняет.

В начале февраля стало известно, что звезда «Людей в черном» появится в новом боевике режиссера Дэвида Литча — автора «Джона Уика». Уилл Смит получил в картине главную роль.