Фонд кино подал иск на 65 миллионов рублей к авторам боевика «Кома»

Москва, 2 марта. Фонд кино подал иск к авторам фантастического боевика «Кома», потребовав возврата 65 миллионов рублей. Продюсер фильма Гевонд Андреасян надеется на мировое соглашение.

Иск к кинокомпании «Большое кино» и Андреасяну поступил в Арбитражный суд Москвы. Он касается выплат на производство картины режиссера Никиты Аргунова.

Как объяснили в Фонде кино, на съемки выделили 72 миллиона рублей, но вернулась лишь малая часть. К невыплаченным средствам прибавили штрафные суммы.

«Решение о заключении мирового соглашения будет принято в рамках судебного заседания», — передают «Известия» заявление Фонда кино.

Тем временем успеха в прокате добился другой российский фильм — «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина. Картина на выходных собрала 230,7 миллиона рублей.