Новый шаг Байдена: Украина осталась без американских «Джавелинов»

В США анонсировали согласование пакета военной помощи Украине, благодаря которому последняя получит вооружение и военное оборудование на сумму 125 миллионов долларов. Для администрации президента США Джо Байдена это первая подобная сделка, совершенная в отношении Украины.

В целом смена президентов не изменила политику США на востоке Европы, где Украине отведена важнейшая роль в «сдерживании» России, об «агрессивных» намерениях которой неустанно говорят финансируемые Госдепартаментом информационные ресурсы.

По мнению Збигнева Бжезинского, некогда ведущего идеолога внешней политики США, советника 39-го президента Джимми Картера по национальной безопасности, исключение Украины из круга влияния РФ автоматически лишает последнюю статуса мировой державы.

Данный тезис объясняется тем, что значительная часть Украины — в основном в регионах, граничащих с Черным морем — по своему этническому составу, вне всякого сомнения, ближе к русскому этносу, чем к румынскому или иному.

Следовательно, вывод данных территорий из-под политического, экономического и, самое главное, идеологического влияния русского мира влечет за собой отторжение от него нескольких десятков миллионов русских людей.

Такая ситуация, по мнению западных специалистов, отвлечет Россию от решения задач мирового масштаба в пользу относительно «мелкой» цели возвращения оторванной территории и отстраненной части русского этноса.

То есть, пока будет сохраняться напряжение, обусловленное разделением этноса «линией разграничения сторон», российское руководство будет вынуждена решать задачи локального, регионального характера, пытаясь найти решение этого вопроса как в правовом, так и в силовом поле.

Исходя из такой позиции, для Запада выгоднее сохранять вопрос Малороссии неурегулированным как можно дольше, особо не повышая там градус противостояния, чтобы не спровоцировать Москву на решительные меры.

Главная задача команды Джо Байдена сейчас заключается лишь в том, чтобы этого не случилось.

Именно поэтому в «пакете военной помощи», который в настоящее время согласован администрацией Байдена, отсутствует целый ряд ударных систем вооружения, ранее поставлявшихся на Украину администрацией Дональда Трампа.

В частности, речь больше не идет о поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин»), получения которых в свое время так активно добивался прошлый президент Украины Петр Порошенко.

Количество противотанковых ракет, которое было поставлено Украине, даже теоретически не было способно изменить оперативную обстановку в случае ее обострения. Несмотря на это, их отсутствию в новом «пакете военной помощи» на Украине местные эксперты мгновенно нашли логическое объяснение: мол, из-за того, что ополчение прекратило использовать на переднем крае бронетехнику, для ПТРК Javelin больше нет достойных целей.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк делает пространные заявления, что подобное оружие уже не нужно Украине на линии фронта, так как сам конфликт претерпел глобальные изменения.

«Сейчас нет необходимости в «Джавелинах», даже несмотря на то, что ежедневно на линии фронта происходят боестолкновения, к сожалению, сопровождаемые жертвами», — заявил Александр Данилюк.

При этом он отметил, что в основном эти потери наносят ВСУ снайперы противника.

«В последние два месяца противник не использовал танки, бронетехнику и артиллерию, а против снайперов нам не нужны ни «Джавелины», ни украинские противотанковые ракеты», — отметил секретарь СНБО.

Сложно понять, почему Данилюк делает такие выводы на основании всего «двух месяцев», при том что любой пехотный сержант знает, насколько быстро может измениться ситуация на поле боя. Вероятно, он резко изменил свое мнение, узрев изменение «генеральной линии партии» и даже придумал всему этому логическое обоснование.

В принципе, увидев позицию Данилюка — человека, который должен как никто другой владеть ситуацией в доверенном направлении — дальше уже нет никакого смысла перечислять виды вооружения и оборудования, которые США передадут вооруженным силам Украины.

Ясно одно — руководство Украины продолжает заискивать перед иностранными покровителями, при этом настойчиво находя оправдания своим поступкам.