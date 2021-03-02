Политолог Дудчак: Европа довела Украину до ручки ложными надеждами

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что санкции Евросоюза против России останутся в силе до полной реализации Минских соглашений. Об этом он заявил в ходе визита на Украину.

«Единственный способ завершить конфликт — это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока они [соглашения] не будут реализованы», — написал Мишель в Twitter, добавив, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил пропускные пункты в Луганской области.

Примечательно, что ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения невыполнимыми в данной редакции. По словам Ермака, нынешний Офис президента Украины не исключает, что Минские соглашения подписывались с пониманием, что выполнить их невозможно.

Политолог Александр Дудчак в комментарии ФАН обратил внимание, что Запад намерен вводить санкции против России, даже если выполнять Минские соглашения отказывается Украина.

«Это еще одно подтверждение того, что Запад будет вводить санкции против России под любым предлогом, если им будет это выгодно. Пытаться делать шаги навстречу Западу и удовлетворять их требования не имеет никакого смысла», — заявил эксперт.

На Западе забывают, что война в Донбассе стала следствием государственного переворота на Украине, в котором Европа принимала активнейшее участие, отметил политолог. Дудчак считает, что вводить санкции надо против тех, кто довел Украину до государственного переворота — «лидеров Германии, Франции, Польши, прибалтийскую мелочь и прочих».

При этом политолог призвал Европу перестать обнадеживать Украину.

«Зачем только нужно это опять повторять, обнадеживать Украину на какие-то действия. Они и так уже довели себя до ручки и истощения. Поддерживать это безумие Европе невыгодно, гораздо выгоднее было бы восстановить нормальные отношения с Россией», — добавил собеседник ФАН.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Украина абсолютно не готова к завершению строительства «Северного потока — 2».