Сенатор Косачев анонсировал ответ России на санкции Евросоюза

Москва, 2 марта. Российская сторона ответит на санкции Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил член Совфеда РФ Константин Косачев.

Как стало известно, европейские представители внедрили ограничения в отношении глав силовых ведомств России, которые причастны к аресту Навального.

Сенатор Косачев сообщил, что Россия ответит на санкции Евросоюза.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу ответными мерами на введение санкций по Навальному.