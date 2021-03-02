Суд отпустил мэра Томска под домашний арест

Томск, 2 марта. Мэр Томска Иван Кляйн будет находиться под домашним арестом. Такое решение принял суд в отношении фигуранта трех уголовных дел.

Отстраненный от должности мэра Томска Иван Кляйн освобожден из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил адвокат обвиняемого.

Кляйн стал фигурантом трех уголовных дел.

По версии следствия, он с октября 2013 года по ноябрь 2020 года через доверенного принимал участие в управлении ОАО «Томское пиво», будучи одним из акционеров компании. Пользуясь положением, а также посредством своего заместителя чиновник оказывал поддержку фирме и помогал решать вопросы с органами власти и другими структурами.