Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

2 марта свой 52-й день рождения отмечает актер, режиссер, продюсер, телеведущий Михаил Пореченков. ФАН присоединяется к многочисленным поздравлениям поклонников звезды и предлагает подборку лучших работ артиста.

«Агент национальной безопасности»

Одним из первых ярких образов, воплощенных актером на экране, стал Леха Николаев. Персонаж стал прекрасным сочетанием образов Ильи Муромца и Джеймса Бонда. В нем гармонично уживаются и богатырская сила, и выдающийся интеллект. Разумеется, непобедимый герой в совершенстве владеет и приемами обольщения даже самых непреступных красавиц. Все эти качества помогают ему преодолевать бесконечные препятствия, побеждать хитрых и жестоких врагов и обеспечивать безопасность Родины от любых угроз.

«Трио»

Следующий яркий персонаж в исполнении Михаила Пореченкова также носит имя Алексей. Да и к органам защиты правопорядка он тоже имеет самое прямое отношение. Оперативный сотрудник полиции Алексей Гаркуша вместе со своими коллегами — Николаем Агаповым и Мариной Квасовой — ведет охоту за грабящими фуры преступниками, используя «принцип ловли на живца» — изображая из себя обычных дальнобойщиков. Даже самые тяжелые испытания не разрушают дружбу коллег, а время от времени и вовсе вдохновляют Гаркушу на блестящее исполнение очередной оперной партии.

«9 рота»

Пронзительная роль прапорщика Дыгало запомнилась большинству зрителей «9 роты» — культового фильма Федора Бондарчука. Именно он проводит военную подготовку в учебной части новобранцев перед их отправлением в Афганистан. Несмотря на все придуманные им для бойцов тяготы, вроде набитых камнями рюкзаков за спинами при походе в гору и других тяжелых испытаний, зрители прониклись искренней симпатией к герою Михаила Пореченкова. Все и так понятно: такие трудности были необходимы ребятам, чтобы выжить в условиях настоящей войны.

«Ликвидация»

Майор Виталий Кречетов в исполнении Михаила Пореченкова из всенародно любимого сериала «Ликвидация» запомнился зрителям не хуже, чем главный герой ленты — Давид Гоцман. Причин — великое множество. Тут и бесконечный колорит персонажа, и блестящая сценарная работа. Конечно же, полюбить героев публика смогла и благодаря обилию искрометного юмора, пропитавшего насквозь многие моменты приключенческой истории послевоенных времен. Да и как можно представить без остроумия жизнь и даже простое общение жителей легендарной Одессы?

«Поддубный»

Блестящая физическая форма и харизма позволили актеру воплотить на экране еще один богатырский образ. Однако на этот раз герой вовсе не вымышленный. Речь, конечно же, идет о легендарном Иване Поддубном.

Уроженец полтавской деревни, не понаслышке знакомый с тяжелым крестьянским трудом, вырос человеком не дюжей силы. Выдающиеся способности привели Поддубного сперва в цирк, а затем — к занятиям борьбой. На этом поприще он не знал себе равных. Но даже самые сильные люди не защищены от душевных ран. Михаилу Пореченкову прекрасно удалось передать эмоциональное состояние своего героя.

Ранее мать Михаила Пореченкова в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН передала слова поздравления сыну.