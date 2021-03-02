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Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

2 марта свой 52-й день рождения отмечает актер, режиссер, продюсер, телеведущий Михаил Пореченков. ФАН присоединяется к многочисленным поздравлениям поклонников звезды и предлагает подборку лучших работ артиста.

«Агент национальной безопасности»

Одним из первых ярких образов, воплощенных актером на экране, стал Леха Николаев. Персонаж стал прекрасным сочетанием образов Ильи Муромца и Джеймса Бонда. В нем гармонично уживаются и богатырская сила, и выдающийся интеллект. Разумеется, непобедимый герой в совершенстве владеет и приемами обольщения даже самых непреступных красавиц. Все эти качества помогают ему преодолевать бесконечные препятствия, побеждать хитрых и жестоких врагов и обеспечивать безопасность Родины от любых угроз.

Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

«Трио»

Следующий яркий персонаж в исполнении Михаила Пореченкова также носит имя Алексей. Да и к органам защиты правопорядка он тоже имеет самое прямое отношение. Оперативный сотрудник полиции Алексей Гаркуша вместе со своими коллегами — Николаем Агаповым и Мариной Квасовой — ведет охоту за грабящими фуры преступниками, используя «принцип ловли на живца» — изображая из себя обычных дальнобойщиков. Даже самые тяжелые испытания не разрушают дружбу коллег, а время от времени и вовсе вдохновляют Гаркушу на блестящее исполнение очередной оперной партии.

Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

«9 рота»

Пронзительная роль прапорщика Дыгало запомнилась большинству зрителей «9 роты» — культового фильма Федора Бондарчука. Именно он проводит военную подготовку в учебной части новобранцев перед их отправлением в Афганистан. Несмотря на все придуманные им для бойцов тяготы, вроде набитых камнями рюкзаков за спинами при походе в гору и других тяжелых испытаний, зрители прониклись искренней симпатией к герою Михаила Пореченкова. Все и так понятно: такие трудности были необходимы ребятам, чтобы выжить в условиях настоящей войны.

Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

«Ликвидация»

Майор Виталий Кречетов в исполнении Михаила Пореченкова из всенародно любимого сериала «Ликвидация» запомнился зрителям не хуже, чем главный герой ленты — Давид Гоцман. Причин — великое множество. Тут и бесконечный колорит персонажа, и блестящая сценарная работа. Конечно же, полюбить героев публика смогла и благодаря обилию искрометного юмора, пропитавшего насквозь многие моменты приключенческой истории послевоенных времен. Да и как можно представить без остроумия жизнь и даже простое общение жителей легендарной Одессы?

Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

«Поддубный»

Блестящая физическая форма и харизма позволили актеру воплотить на экране еще один богатырский образ. Однако на этот раз герой вовсе не вымышленный. Речь, конечно же, идет о легендарном Иване Поддубном.

Уроженец полтавской деревни, не понаслышке знакомый с тяжелым крестьянским трудом, вырос человеком не дюжей силы. Выдающиеся способности привели Поддубного сперва в цирк, а затем — к занятиям борьбой. На этом поприще он не знал себе равных. Но даже самые сильные люди не защищены от душевных ран. Михаилу Пореченкову прекрасно удалось передать эмоциональное состояние своего героя.

Топ-5 лучших ролей Михаила Пореченкова

Ранее мать Михаила Пореченкова в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН передала слова поздравления сыну.

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