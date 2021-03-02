Жена зарезала мужа за чрезмерное внимание к компании мужчин на вечеринке под Омском

Омск, 2 марта. Женщина зарезала своего супруга из-за того, что тот мало уделял ей внимания на вечеринке в кафе. Как стало известно ФАН, дама приревновала его к друзьям.

Следствие выяснило, что 27 февраля 29-летний мужчина и его 28-летняя супруга решили отдохнуть в кафе в поселке Максима Горького Омской области. Там они встретили друзей. Муж стал с ними выпивать, напрочь забыв о даме сердца. Через некоторое время женщине надоело сидеть за столом одной, и она ушла домой.

Позже между парой произошел скандал — женщина стала собирать вещи своего мужа, а в ответ получила пощечину, от которой упала на пол. Разгневанная жена схватила нож и нанесла им удары по телу супруга. После этого она вызвала бригаду скорой помощи, но усилия врачей оказались тщетными. От ножевого ранения потерпевший скончался на месте.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Общего 7-летнего ребенка после преступления оставили бабушке. Подозреваемую в убийстве мужа поместили в изолятор временного содержания.