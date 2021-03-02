Футболист Дмитрий Тарасов напугал фанатов истощенным видом

Москва, 2 марта. Здоровье экс-супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова не на шутку взволновало его фанатов. Они считают, что за последнее время спортсмен резко похудел.

Недавно жена футболиста, модель Анастасия Костенко опубликовала их совместную фотографию. Эффектный вид девушки подписчики оставили практически без внимания, ведь больше всего их поразила сильная худоба Тарасова. В кадре спортсмен позировал в черных джинсах модели «скинни», еще больше подчеркнувших его тонкие ноги, которые в комментариях назвали «палочками».

Пользователей Сети сильно взволновал вид футболиста и состояние его здоровья, ведь еще недавно он не выглядел таким болезненно тощим.

«Его скоро ветром сносить будет!»; «Что произошло с Димоном?! Почему он такой худой?»; «Очень сильно похудел Тарасов. Выглядит нездоровым», — написали в комментариях.

Резкое похудение Тарасова даже обсудили авторы одного из популярных Telegram-каналов, пишут «Дни.ру». Они с иронией предположили, что экс-супруг Бузовой недоедает из-за алиментов, которые он выплачивает детям от первого и третьего браков.

В этом году футболист остался без контракта с казанским клубом «Рубин». На фоне неприятных событий он решился на кардинальные перемены во внешности.