Дрожжина скрыла от Цивина свадьбу в колонии с любовником Галины Брежневой

Москва, 2 марта. Актриса Наталья Дрожжина, оказавшаяся в центре скандала из-за аферы с наследством артиста Алексея Баталова, скрыла от мужа, юриста Михаила Цивина брак с заключенным.

Первым супругом обвиненной в мошенничестве артистки был, как оказалось, оперный певец Борис Буряца. Они долгое время жили в одном доме, хорошо знали друг друга.

Артист Большого театра стал известен широкой общественности благодаря не столько своему таланту, сколько роману с дочерью генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — Галиной. Его из-за преступного прошлого называли сыном цыганского барона и даже «бриллиантовым королем».

Как рассказал актер Владимир Долинский в программе «Пусть говорят», дочь Брежнева любила Буряце и искала порядочную женщину, которая смогла бы помочь ему после жесткого решения суда.

«Когда его осудили, ему дали семь лет, отец ему сказал выбрать девушку и зарегистрировать с кем-нибудь брак, чтобы его отправили в колонию поселения», — объяснил племянник Буряце.

По словам мужчины, Дрожжина приехала в колонию к артисту и прямо на территории они тайно сыграли свадьбу.

Как выяснила журналистка Мариана Саид Шах, Дрожжина скрыла от Цивина свадьбу с любовником Брежневой. Юрист подчеркнул, что ничего никогда не слышал об этом браке.

«Борис был нашим соседом, но он не был мужем моей жены. Мне нечего сказать. Этого не было в биографии Наташи», — заявил он.

Дрожжина и Цивин стали фигурантами уголовного дела из-за наследства звезды фильма «Москва слезам не верит». Вдова Баталова Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Марией без средств к существованию и крыши над головой.