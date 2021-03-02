Компания «Конкорд» сообщила о переносе заседания по иску Пригожина к Соболь

Санкт-Петербург, 2 марта. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) Любовь Соболь попросила перенести судебное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина.

По информации пресс-службы компании «Конкорд», на базе Московского городского суда прошло заседание по иску петербургского бизнесмена к Любови Соболь и телеканалу «Царьград» о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Пригожина.

«Пресс-служба информирует, что от Любови Соболь в материалы дела поступило ходатайство об отложении процесса в связи с ее домашним арестом. Коллегия судей сочла причины невозможности явки ответчика уважительными и отложила рассмотрение апелляционной жалобы на 26 марта в 09:45», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Соболь уже пыталась уклониться от участия в судебном разбирательстве. Юрист ФБК также игнорировала судебные повестки и документы, которые направлялись ей в рамках процесса.

Уточняется, что 10 ноября 2020 года Тверской районный суд удовлетворил требования Пригожина по указанному делу и обязал ответчиков подготовить видеоматериал с опровержением и опубликовать его на сайте телеканала. Плюс ко всему необходимо было удалить все фразы с ресурса, которые порочат имя истца. После этого Соболь подала апелляционную жалобу на указанное решение суда.



Телеканал «Царьград» ранее обнародовал сюжет, в котором Соболь рассказывала о нападении на ее супруга якобы со стороны петербургского бизнесмена. Однако никаких доказательств юрист ФБК не представляла.

Федеральное агентство новостей сообщало, что юрист ФБК Любовь Соболь не явилась на второе судебное заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.