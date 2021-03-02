Виктория Боня раскрыла интересную деталь романа Ирины Шейк и Криштиану Роналду

Москва, 2 марта. Российская модель Ирина Шейк и португальский футболист Криштиану Роналду в свое время заключили контракт, который лег в основу их романа. Об этом заявила телеведущая Виктория Боня.

Шейк встречалась с лучшим бомбардиром в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии с 2010 по 2015 год. До сих пор известны далеко не все подробности отношений знаменитой пары, но Боня, как оказалось, знает одну интересную деталь.

По словам звезды реалити-шоу «Дом-2», роман Шейк и Роналду был построен на определенной договоренности. Об этом Боне известно от источников из близкого окружения знаменитостей.

«Грубо говоря, это был контракт. Для выравнивания имиджа спортсмен должен иметь семью. Это важно! В Европе это очень нужно. И Ирина была хорошей партией. Я думаю, они оба выиграли от этого», — раскрыла она подробности.

Боня в интервью для YouTube-канала «Спорт-Экспресс» уточнила, что лично общалась с Шейк на Каннском фестивале. Но девушки обсуждали тогда не роман модели с футболистом, а другие темы.

Шейк известна также по роману со звездой Голливуда Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею. Знаменитости даже после расставания стараются поддерживать отношения.