Гаити, 2 марта. Мексика готова помочь в организации следующих президентских выборов в Гаити. Об этом заявил постоянный представитель страны в ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте.

Стабилизация политической ситуации в Гаити важна для стран в Латинской Америки и требует поддержки со стороны международного сообщества, заявил он.

В своем выступлении де ла Фуэнте представил результаты работы в Гаити миссии ООН BINUH, так называемого Интегрированного представительства ООН в Гаити, которая сменила печально известную миротворческую миссию MINUSTAH, которая действовала в стране с 1 июня 2004 года по октябрь 2017 года.

Мексиканский представитель заявил, что Гаити необходимы реформы для укрепления демократии и улучшения социально-экономического и гуманитарного положения. Мексика готова создать оптимальные условия для проведения мирных выборов и обеспечить техническую базу.

Де ла Фуэнте заверил, что его страна продолжит поддерживать стипендиями гаитянских студентов и сотрудничать с властями Гаити по части защиты от стихийных бедствий.

Между тем Гаити остается в состоянии политического кризиса после того как действующий президент Жовенель Моиз отказался покинуть свой пост 7 февраля в соответствии с требованиями конституции страны. Уже более года банановый промышленник правит Гаити без парламента и намерен в апреле 2021 года провести референдум об изменении Конституции государства.

Такая политика привела Моиза к серьезнейшему конфликту с судебной ветвью власти — члены Конституционного суда Гаити возглавили политическую оппозицию, которая требует отставки президента, передачи власти временному главе государства (которым был избран 72-летний член Верховного суда Жозеф Месен) и расследования действий Моиза на его посту.

Значительная часть населения Гаити не поддерживает Моиза и требует немедленной отставки президента и прекращения иностранного вмешательства в дела государства.

Соединенные Штаты, Организация Американских Государств и Организация Объединенных Наций последовательно поддерживают все шаги Жовенеля Моиза, который стремится сосредоточить в своих руках диктаторские полномочия и гарантировать интересы иностранных игроков в стране.

Так, 27 января миссия BINUH заявила о полной лояльности выборному процессу и конституционной реформе, которую планирует провести действующий президент.

Миссия ООН BINUH продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Гаити как наследница миротворческих миссий MINUSTAH (до октября 2017 года) и MINUJUSTH (до октября 2019 года). Деятельность миротворческих миссий ООН в Гаити была дискредитирована многочисленными скандалами политического и криминального характера.

Изначально вооруженные миротворцы ООН прибыли в Гаити на сомнительных основаниях — вопреки собственному уставу, Организация вмешалась во внутреннюю политику государства, которое находилось в состоянии внутреннего политического кризиса, но не войны. Миротворцы ООН воспользовались ситуацией и решили остаться на долгие годы.

Миссия ООН на острове никогда не скрывала своих политических пристрастий, так, в 2006 году миротворцы выступали против возвращения в страну бывшего президента Жан-Бертран Аристида, который был лишен власти в результате путча.

