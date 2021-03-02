Мексика предложила помощь миссии ООН в проведении выборов в Гаити

Гаити, 2 марта. Мексика готова помочь в организации следующих президентских выборов в Гаити. Об этом заявил постоянный представитель страны в ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте.

Стабилизация политической ситуации в Гаити важна для стран в Латинской Америки и требует поддержки со стороны международного сообщества, заявил он.

En el Consejo de Seguridad de la ONU ????????, México ???????? expresa su apoyo para que Haití ???????? fortalezca su estabilidad política.



Consulta la intervención aquí:

????https://t.co/jvmzgH13uz#MexicoUNSC pic.twitter.com/oYn2W1neVt — Misión de México ONU (@MexOnu) February 22, 2021

В своем выступлении де ла Фуэнте представил результаты работы в Гаити миссии ООН BINUH, так называемого Интегрированного представительства ООН в Гаити, которая сменила печально известную миротворческую миссию MINUSTAH, которая действовала в стране с 1 июня 2004 года по октябрь 2017 года.

Мексиканский представитель заявил, что Гаити необходимы реформы для укрепления демократии и улучшения социально-экономического и гуманитарного положения. Мексика готова создать оптимальные условия для проведения мирных выборов и обеспечить техническую базу.

Де ла Фуэнте заверил, что его страна продолжит поддерживать стипендиями гаитянских студентов и сотрудничать с властями Гаити по части защиты от стихийных бедствий.

Политический кризис в Гаити

Между тем Гаити остается в состоянии политического кризиса после того как действующий президент Жовенель Моиз отказался покинуть свой пост 7 февраля в соответствии с требованиями конституции страны. Уже более года банановый промышленник правит Гаити без парламента и намерен в апреле 2021 года провести референдум об изменении Конституции государства.

Такая политика привела Моиза к серьезнейшему конфликту с судебной ветвью власти — члены Конституционного суда Гаити возглавили политическую оппозицию, которая требует отставки президента, передачи власти временному главе государства (которым был избран 72-летний член Верховного суда Жозеф Месен) и расследования действий Моиза на его посту.

Значительная часть населения Гаити не поддерживает Моиза и требует немедленной отставки президента и прекращения иностранного вмешательства в дела государства.

Гаити против вмешательства ООН

Соединенные Штаты, Организация Американских Государств и Организация Объединенных Наций последовательно поддерживают все шаги Жовенеля Моиза, который стремится сосредоточить в своих руках диктаторские полномочия и гарантировать интересы иностранных игроков в стране.

Так, 27 января миссия BINUH заявила о полной лояльности выборному процессу и конституционной реформе, которую планирует провести действующий президент.

Изнасилования, холера и безнаказанность

Миссия ООН BINUH продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Гаити как наследница миротворческих миссий MINUSTAH (до октября 2017 года) и MINUJUSTH (до октября 2019 года). Деятельность миротворческих миссий ООН в Гаити была дискредитирована многочисленными скандалами политического и криминального характера.

Изначально вооруженные миротворцы ООН прибыли в Гаити на сомнительных основаниях — вопреки собственному уставу, Организация вмешалась во внутреннюю политику государства, которое находилось в состоянии внутреннего политического кризиса, но не войны. Миротворцы ООН воспользовались ситуацией и решили остаться на долгие годы.

Миссия ООН на острове никогда не скрывала своих политических пристрастий, так, в 2006 году миротворцы выступали против возвращения в страну бывшего президента Жан-Бертран Аристида, который был лишен власти в результате путча.

"WikiLeaks Haiti: The Aristide Files" (Democracy Now).



A new exposé on #Haiti reveals how USA led a vast international campaign to prevent former Haitian President #Aristide from returning to his country while he was exiled in South Africa post 2004 coup. https://t.co/0No8tKuLCE — Reparations for Haiti (@ReparationsH) April 13, 2019

В 2007 году более 100 сотрудников миссии ООН из Шри-Ланки отослали на родину из-за обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как выяснилось, миротворцы из ряда стран вступали в связи с гаитянками, некоторым из которых было не более 11 лет.

UN confirms sex charges against Sri Lankan troops in Haiti child abuse http://t.co/WwzgCn83Su @UN_HRC @UNrightswire https://t.co/LAyESUOq3w — Thavendra Rajah (@r_thave) September 30, 2015

Согласно полученным позже данным, непальские миротворцы в составе MINUSTAH в 2010 году завезли в Гаити холеру. От вспышки заболевания тогда погибли 6200 человек, а заразились в общей сложности 440 тыс. гаитян. Эпидемия холеры вернулась после разрушительного урагана в 2016 году и, согласно официальным данным, оставалась серьезной проблемой для Гаити до февраля 2019 года.

New Paper: "Population Genetics of Vibrio Cholerae from Nepal in 2010: Evidence on the Origin of the Haitian Outbreak" http://t.co/6IsukoUS — Kashish Das Shrestha (@kashishds) August 23, 2012

MINUSTAH показала свою полную беспомощность при выполнении своей основной цели — обеспечении стабильности на острове. По данным The Lancet, за годы присутствия миссии в только в столице Порт-о-Пренсе пропали более восьми тысяч человек, многие из которых были сторонниками президента Аристида. Позднее стало известно, что ООН принимала решительные меры против проаристидских группировок и помогала полиции при проведении зачисток в столице Гаити.

2006: “Human rights abuse and other criminal violations in Port-au-Prince, Haiti: a random survey of households” https://t.co/nRTG1rURrR — M Jalonschi #ResignMalliotakis (@MJalonschi) June 9, 2016

Членов миссии ООН также подозревают в причастности к «самоубийству» гаитянского подростка Жерара Жан-Жиля, который работал на одной из баз организации. Через день после того как его обвинили в краже 200 долларов у одного из сотрудников международный организации, мальчика нашли повешенным. Родители подростка были уверены, что тут замешаны миротворцы, гаитянский суд даже начал расследование, — однако сотрудники MINUSTAH сослались на иммунитет и отказались сотрудничать.

Многочисленные преступления сходили миротворцам с рук потому что у них было очень серьезное преимущество — они не починялись гаитянским законам. Сама Организация объединенных наций настаивает на том, что пользуется иммунитетом от судебных преследований. Суды на родине миротворцев как правило также редко давали ход расследованием преступлений, которые были совершены в других странах.