Иммунолог перечислил отличия аллергии от ОРЗ

Москва, 2 марта. Поллиноз является сезонной аллергией, которая проявляется во время цветения растений и имеет схожие симптомы с ОРЗ. Об этом рассказала иммунолог Надежда Логина.

Температура тела при поллинозе, в отличие от вирусных заболеваний, не повышается. При ОРЗ через неделю после появления первых признаков простуды наблюдается улучшение. Если человеку становится хуже при выходе на улицу, это свидетельствует о проявлении сезонной аллергии, объяснила врач.

Возникновение поллиноза связано с нарушением в работе иммунной системы организма. Для диагностики аллергических заболеваний медики проводят специальные тесты вне сезона цветения растений. Выявить специфичные антитела к пыльце помогают круглогодичные лабораторные исследования, рассказала Логина в эфире «Радио 1».

Этой зимой многие люди начали обращаться к специалистам с жалобами на шелушение кожи, покраснения и сыпь, которые появились из-за морозов. Аллергии на холод не существует, есть только псевдоаллергия, которая может проявляться в виде крапивницы или дерматита, рассказал врач Георгий Викулов.