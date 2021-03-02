США устанавливают контроль над всем военным сектором Украины

Необходимость соблюдать стандарты и принципы НАТО означает, что закупать вооружение Украина будет вынуждена у США и их союзников по Североатлантическому альянсу, тратя на это миллиарды из своего бюджета. Об этом в комментарии ФАН рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Помощь от США

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине оставшиеся 150 млн долларов (из 250 млн долларов) в рамках оборонного бюджета за 2021 финансовый год. Перед этим Вашингтон должен удостовериться в том, что Киев добился прогресса по военным реформам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

«Остающиеся 150 млн долларов в рамках одобренных Конгрессом средств в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с Госдепартаментом определят, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет», — отмечается в тексте.

Соединенные Штаты призывают Украину продолжать реформы с целью «повышения открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО».

Антироссийское образование

Как отметил Сергей Простаков, вся американская активность на Украине сводится к созданию агрессивного и послушного воле Вашингтона антироссийского образования. Попутно американцы как всегда решают свои материальные задачи за счет самой Украины.

«Под задачу укрепления обороноспособности страны, которую США и втянули в войну с собственным населением, Киев получит какие-то финансы. Но их сумма ни на что всерьез повлиять не сможет, так как современные вооружения требуют миллиардных затрат. В то же самое время требования по выделению этих денег Вашингтон выдвигает такие, что на Украину накладываются бюджетные обременения в гораздо большем размере», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что под повышением открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора американцы подразумевают установление своего полного контроля над всем военным сектором Украины. А необходимость соблюдать стандарты и принципы НАТО означает, что закупать вооружение страна будет вынуждена у США и их союзников по Североатлантическому альянсу, тратя на это как раз миллиарды из бюджета.

«Таким образом, свои миллионы долларов США вернут себе в многократном размере, получая попутно реальную власть над всем оборонным комплексом и ВСУ. Задача наращивания давления на Россию путем создания на ее границах враждебных ей государств осуществляется Вашингтоном неуклонно, причем за счет населения этих стран. Иного при сложившемся положении дел ожидать трудно, так как никаким суверенитетом Украина уже не обладает, а киевские власти наживаются, торгуя его остатками, созданными еще фактически при СССР», — заключил Сергей Простаков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.