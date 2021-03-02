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Подросток высушил обувь над Вечным огнем в Элисте, его родителей привлекли к ответственности

Подросток высушил обувь над Вечным огнем в Элисте, его родителей привлекли к ответственности

Элиста, 2 марта. Юноша выложил в соцсети фото, где держит кроссовок над Вечным огнем в центре города. Сотрудники полиции установили личность хулигана и наказали его родителей.

По материалам следствия, нарушителем оказался 11-летний местный житель. В беседе с сотрудниками МВД подросток заявил, что не осознавал своих действий, а также до этого момента не понимал исторической значимости мемориала.

Опекунов школьника привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Они будут обязаны выплатить от 100 до 500 рублей штрафа.

ФАН сообщал, что полиция Петербурга ищет девушек, осквернивших Вечный огонь в центре города.

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