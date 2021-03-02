Тысячи саратовцев остались без тепла из-за очередной коммунальной аварии

Саратов, 2 марта. Коммунальная авария оставила без тепла более восьми тысяч жителей Волжского района. Авария на тепломагистрали исключила возможность обогревать 18 домов разной степени этажности.



Жительница дома на Федоровской улице Татьяна Жирова рассказала корреспонденту ФАН, когда в ее квартиру должно вернуться тепло.

«Мой муж работает слесарем в коммунальной службе и подтвердил, что до восьми часов вечера должны все сделать. Конечно, в квартире очень холодно, но выручает электрический обогреватель. Единственное, что нам не удалось сдержать обещание и забрать внуков к себе на целый день. Слишком холодные полы, боязно за их здоровье. Зима какая-то грустная: то воды нет, то тепла, то электричества», — резюмировала Жирова.

Нынешняя зима действительно стала для Саратова настоящим испытанием. Ранее без холодной воды остались почти полмиллиона жителей города, причину пришлось выяснять с помощью спецкомиссии.