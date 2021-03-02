Экс-президент СССР Горбачев в день рождения получил поздравления от премьера Британии

Лондон, 2 марта. Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил поздравления с днем рождения от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Глава британского правительства отметил, что сейчас страны переживают непростое время. Мировому сообществу необходимо объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя. На фоне подобных событий приверженность Горбачева открытию советского общества служит для всех примером, отметил Джонсон.

Премьер-министр подчеркнул, что восхищен мужеством и моральными качествами экс-президента СССР, которые он проявил во время завершения холодной войны. В заключение Джонсон пожелал Горбачеву крепкого здоровья и радостного дня.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с днем рождения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважают бывшего советского лидера, передает НСН.