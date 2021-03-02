Назван самый недооцененный цветок в букетах к 8 Марта

Москва, 2 марта. Разноцветные гвоздики — один из самых недооцененных цветков. Как правило, их не дарят на 8 Марта.

Эти цветы ассоциируются с какими-либо печальными событиями или с 9 Мая, отметила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Однако гвоздики можно дарить по любому поводу. Есть цветы, которые соединяют в себе сразу несколько расцветок.

"Между тем гвоздики могут стоять до месяца. Это очень красивые цветы, и на 8 Марта вполне можно подарить букет гвоздик. Тем более есть просто большие гвоздики с одной головкой, а есть те, у которых веточка — целый букет", — рассказала Сафронова в интервью для "Радио 1".

Еще дамам можно дарить декоративные ананасы. Они чуть больше апельсина и используются как цветы, отметила флорист. К тому же на 8 Марта женщинам стоит подарить протеи. Это цветы в виде шишек разных форм. Чаще всего у них розовые или малиновые лепестки.

Московские волонтеры 8 Марта вручат женщинам более 300 тысяч тюльпанов. Акция «Вам, любимые» проходит в российской столице уже не в первый год. В ней примут участие 500 добровольцев и музыканты проекта «Уличный артист».