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Сдай, заплати, сядь, получи. Коррупционная связь банков и властей США. Часть 1

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Сдай, заплати, сядь, получи. Коррупционная связь банков и властей США. Часть 1

В последнее время в американской прессе стали всплывать интересные истории про внутреннюю политику и экономику, а точнее про то, какой может быть коррупция в «оплоте демократии», какой она была при Обаме и какой она, судя по всему, будет при Байдене и его команде.  

К примеру, в начале февраля издание The Atlantic опубликовало продолжение истории известного в узких кругах осведомителя и банковского служащего Брэда Биркенфельда, у которого лоббисты пытались выманить миллион долларов за обеление его имени. А точнее, за «гарантированное помилование» от Дональда Трампа, когда тот еще был президентом США.

Впрочем, здесь, кажется, необходимо вернуться в 2001 год, в самое начало этой истории, когда Биркенфельд стал сотрудником отдела частного обслуживания в швейцарском банковском холдинге UBS Group AG в Женеве. Он как гражданин США был направлен банком на работу именно с состоятельными клиентами из Штатов. И, в общем-то, казалось, жизнь удалась, поскольку Биркенфельд теперь стал обслуживать американских «китов». То есть граждан, которые могли положить на счета в швейцарский банк сотни миллионов долларов.

Но в 2005 году не очень скромный банковский клерк, который в США для привлечения клиентов организует скачки, банкеты, парусные регаты, выставки в картинных галереях и прочие интересные мероприятия, узнает, что и он, и его клиенты нарушают несколько законов США. В частности, такая организация элитных мероприятий без официального объявления того, что они проводятся в рекламных целях, — незаконна. Но куда важнее то, что главным аргументом Биркенфельда для привлечения «китов» в UBS была возможность уклонения от налогов. Здесь важно понимать, что Швейцария — это максимально нейтральная страна, которая обеспечивает свой нейтралитет, в том числе и банковской тайной. И такое щепетильное соблюдение этой тайны позволило нескольким крупнейшим банковским холдингам Швейцарии, типа того же UBS и Credit Suisse, создать интересное пространство, которое некоторые злые языки называют финансовым офшором. Ну, по крайней мере, так было до Биркенфельда и его разоблачений.

Сдай, заплати, сядь, получи. Коррупционная связь банков и властей США. Часть 1

Здесь возникает вопрос, а как же такое могли допустить власти США, которые очень жестко относятся к уплате налогов своими резидентами? Дело в том, что, с одной стороны, между UBS и Налоговым управлением США (IRS) были заключены соответствующие договоренности, которые исключали такой офшорный подход. А с другой — в самом UBS, по словам Биркенфельда, существовала некая инструкция для внутреннего пользования, которая прямо запрещала сотрудникам холдинга привлекать граждан США к тому, чтобы они открывали тайные, то есть офшорные счета в банках UBS Group AG. Но инструкция была настолько тайной, что сотрудникам, которые этим занимались по прямому распоряжению руководства холдинга, эту инструкцию не показывали.

В случае, если IRS все же начало бы хватать за жабры швейцарский холдинг по поводу офшоров и того, что банк предоставляет возможность резидентам США уклоняться от налогов и, более того, эту возможность использует в рекламных целях, то руководство банка сделало бы большие и честные глаза и указало на эту инструкцию. А виноватыми в таких безобразиях оказались бы клерки вроде Биркенфельда.

К слову, в Штатах действует «закон трех преступлений», согласно которому за рецидивы или за серийные правонарушения, в том числе и в налоговой сфере, можно получить пожизненное. Биркенфельду, судя по всему, идея загреметь на солидный срок, да еще и выплатить штраф, притом весьма существенный, не понравилась. И в 2005 году он уволился из UBS.

По словам бывшего высокопоставленного клерка, в этот период он писал руководству различных ключевых подразделений холдинга, пытаясь донести до них мысль, что они в Штатах действуют незаконно. Но ответа не было.

И вот в 2007 году в Штатах вышел новый «Закон об осведомителях», который гласит, что человек, предоставивший информацию по налоговым преступлениям, получает не только иммунитет и защиту государства, но и до 30% от сумм, которые помогла вернуть в бюджет США предоставленная им информация.

Чтобы было понятно: только один клиент Биркенфельда, американский гражданин советского происхождения Игорь Олейников, спрятал на счетах UBS порядка 200 миллионов долларов. А таких клиентов у одного только Биркенфельда были десятки, если не больше. Забегая вперед, стоит сказать, что по итогам расследования IRS сначала было выявлено 4500 резидентов США со счетами в «швейцарском офшоре», а потом 20 000 таких клиентов. В денежном эквиваленте их средства составили примерно 20 миллиардов долларов с 200 миллионами долларов ежегодно укрываемых налогов. При этом IRS получило более 400 миллионов укрытых налогов по итогам всей этой операции.  

Сдай, заплати, сядь, получи. Коррупционная связь банков и властей США. Часть 1

И, казалось бы, вот она, сбывшаяся американская мечта Брэда Биркенфельда. Он получает деньги, осуществляет дело на благо закона и порядка в США, помогает вернуть огромные деньги в бюджет страны, соскакивает с уголовного преследования и наказания, да еще получает такое количество денег, что ему хватит и на правнуков. Но все оказалось несколько сложнее.

Дело в том, что Биркенфельд после того, как написал множество писем в самые разные государственные инстанции США, где выразил готовность поделиться информацией, не был расценен как осведомитель и получил реальный тюремный срок. Более того, несмотря на то, что прокурор настаивал на 30 месяцах заключения под стражей, судья дал банкиру 40 месяцев.

Сам Биркенфельд утверждает, что так случилось в силу «засилья коррупционеров и мошенников» во власти Штатов, которые активно пользовались услугами «швейцарского офшора» и которым очень не понравилась антикоррупционная активность бывшего клерка UBS.

Так или иначе, но в начале мая 2008 года Биркенфельд был арестован, ему предъявили обвинения, а в 2009 озвучили приговор: 40 месяцев тюрьмы и штраф в размере 30 000 долларов. Основанием для невключения бывшего сотрудника UBS в категорию осведомителей послужило, по версии прокурора, неполное предоставление сведений, в частности по вкладам упомянутого выше Игоря Олейникова. Американец советского происхождения, что самое интересное, после процесса над ним выплатил штраф в 52 миллиона долларов, но тюремного заключения избежал.

Однако и на этом история не заканчивается. Биркенфельд вышел из тюрьмы 1 августа 2012-го с назначенным испытательным сроком. В сентябре того же года Налоговое управление США выплатило ему те самые «отступные осведомителя» в размере 104 миллионов долларов. Впрочем, так осведомителем и не признав. Хотя в целом и не могли признать, поскольку такова судебная практика в США. В принципе, в подобных случаях прокуратура Штатов и судебные органы могут изменить или убрать пару статей из обвинения, но извиниться или признать свою ошибку на практике по собственной инициативе не могут. Например, в случае с Биркенфельдом, если бы его все же признали осведомителем, то прокурору пришлось бы объяснять, почему не признали с самого начала и все же посадили. А дальше Биркенфельд выкатил бы встречный иск с целью денежной компенсации за потраченные впустую в тюрьме годы. И иск тоже был бы на десятки миллионов. Кстати, у него были бы отличные шансы этот суд выиграть.

Поэтому в данной ситуации властями США был использован стандартный вариант: пообещать и дать много денег, смягчить обвинение и возможный срок заключения, пообещать ходатайство в суде даже со стороны обвинения (что и было выполнено) и разойтись с миром. И так уж получается, что 90% (если не больше) американцев, попади они в ситуацию, схожую с той, в которую попал клерк UBS, признали бы все и подписали чистосердечное признание с радостью. Ну, подумаешь, 40 месяцев в тюрьме... Зато какие потом прекрасные финансовые перспективы — что объясняет и факт призвания вины со стороны Биркенфельда. В общем, обычное для США дело.

Сдай, заплати, сядь, получи. Коррупционная связь банков и властей США. Часть 1

А вот что касается тех, кого он помог поймать на уклонении от налогов и регистрации офшорных счетов в UBS, то с этими «китами» случилось нечто небывалое с точки зрения фискальной практики США. Налоговая служба Штатов объявила налоговую амнистию для тех, кто держит свои деньги в офшорных счетах. Видимо, Биркенфельд привлек к услугам UBS действительно мощных не только с финансовой, но и с политической точки зрения «китов». А потому их необходимо было амнистировать уже с политической точки зрения.

Но история не заканчивается и на этом. Дело в том, что Биркенфельд, будучи осужденным — и, как было сказано выше, признавшим свою вину, — получил, что называется, черную метку в личное дело. То есть существенные, хоть и не всегда гласные, ограничения на дальнейшую карьерную деятельность. Ну, кто возьмет человека, осужденного за мошенничество и пособничество по уклонению от налогов, на работу в банк? Поэтому он начал кампанию по собственному обелению, которого легче всего добиться через помилование от президента США. Оно, если максимально грубо, сводится к формулировке «не виновен и никогда не был виновен». То есть это такое юридическое обнуление всех предыдущих прегрешений с закрытием даже текущих на момент объявления о помиловании дел.  

Понятно, что при Обаме о таком варианте не могло быть и речи. Биркенфельд, видимо, затронул интересы очень многих и очень серьезных «демократических китов». Но тем не менее он написал и издал книгу «Банкир Люцифера без цензуры», в которой описал свое видение всей этой истории, и активно ее распространял, став весьма известной в финансовых и политических кругах США личностью.

А дальше начался президентский срок Трампа со всеми перестановками в политических элитах Вашингтона, скандалами, кадровой чехардой и ощущением некоторого хаоса и «благородного безумия». Это закончилось штурмом Капитолия и второй попыткой импичмента. Но это все «высокая политика». А что касается более приземленных традиций, то перед окончанием президентского срока у главы США, проходит он на второй срок или уходит с поста, есть традиция — подписывать помилования.

И вот, после ноябрьских президентских выборов, на Биркенфельда, по его словам, вышли очень интересные и приближенные к Трампу люди, которые за сумму в размере 1,5 миллиона долларов готовы были продвинуть кандидатуру бывшего служащего UBS в списки президентской амнистии.  

О том, кого и как амнистировал Трамп, причем тут большие деньги, лоббизм и фактически узаконенная коррупция, а также, как можно купить у президента США «чистую» репутацию, читайте в следующей части этой драматической истории. 

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