Сдай, заплати, сядь, получи. Коррупционная связь банков и властей США. Часть 1

В последнее время в американской прессе стали всплывать интересные истории про внутреннюю политику и экономику, а точнее про то, какой может быть коррупция в «оплоте демократии», какой она была при Обаме и какой она, судя по всему, будет при Байдене и его команде.

К примеру, в начале февраля издание The Atlantic опубликовало продолжение истории известного в узких кругах осведомителя и банковского служащего Брэда Биркенфельда, у которого лоббисты пытались выманить миллион долларов за обеление его имени. А точнее, за «гарантированное помилование» от Дональда Трампа, когда тот еще был президентом США.

Впрочем, здесь, кажется, необходимо вернуться в 2001 год, в самое начало этой истории, когда Биркенфельд стал сотрудником отдела частного обслуживания в швейцарском банковском холдинге UBS Group AG в Женеве. Он как гражданин США был направлен банком на работу именно с состоятельными клиентами из Штатов. И, в общем-то, казалось, жизнь удалась, поскольку Биркенфельд теперь стал обслуживать американских «китов». То есть граждан, которые могли положить на счета в швейцарский банк сотни миллионов долларов.

Но в 2005 году не очень скромный банковский клерк, который в США для привлечения клиентов организует скачки, банкеты, парусные регаты, выставки в картинных галереях и прочие интересные мероприятия, узнает, что и он, и его клиенты нарушают несколько законов США. В частности, такая организация элитных мероприятий без официального объявления того, что они проводятся в рекламных целях, — незаконна. Но куда важнее то, что главным аргументом Биркенфельда для привлечения «китов» в UBS была возможность уклонения от налогов. Здесь важно понимать, что Швейцария — это максимально нейтральная страна, которая обеспечивает свой нейтралитет, в том числе и банковской тайной. И такое щепетильное соблюдение этой тайны позволило нескольким крупнейшим банковским холдингам Швейцарии, типа того же UBS и Credit Suisse, создать интересное пространство, которое некоторые злые языки называют финансовым офшором. Ну, по крайней мере, так было до Биркенфельда и его разоблачений.

Здесь возникает вопрос, а как же такое могли допустить власти США, которые очень жестко относятся к уплате налогов своими резидентами? Дело в том, что, с одной стороны, между UBS и Налоговым управлением США (IRS) были заключены соответствующие договоренности, которые исключали такой офшорный подход. А с другой — в самом UBS, по словам Биркенфельда, существовала некая инструкция для внутреннего пользования, которая прямо запрещала сотрудникам холдинга привлекать граждан США к тому, чтобы они открывали тайные, то есть офшорные счета в банках UBS Group AG. Но инструкция была настолько тайной, что сотрудникам, которые этим занимались по прямому распоряжению руководства холдинга, эту инструкцию не показывали.

В случае, если IRS все же начало бы хватать за жабры швейцарский холдинг по поводу офшоров и того, что банк предоставляет возможность резидентам США уклоняться от налогов и, более того, эту возможность использует в рекламных целях, то руководство банка сделало бы большие и честные глаза и указало на эту инструкцию. А виноватыми в таких безобразиях оказались бы клерки вроде Биркенфельда.

К слову, в Штатах действует «закон трех преступлений», согласно которому за рецидивы или за серийные правонарушения, в том числе и в налоговой сфере, можно получить пожизненное. Биркенфельду, судя по всему, идея загреметь на солидный срок, да еще и выплатить штраф, притом весьма существенный, не понравилась. И в 2005 году он уволился из UBS.

По словам бывшего высокопоставленного клерка, в этот период он писал руководству различных ключевых подразделений холдинга, пытаясь донести до них мысль, что они в Штатах действуют незаконно. Но ответа не было.

И вот в 2007 году в Штатах вышел новый «Закон об осведомителях», который гласит, что человек, предоставивший информацию по налоговым преступлениям, получает не только иммунитет и защиту государства, но и до 30% от сумм, которые помогла вернуть в бюджет США предоставленная им информация.

Чтобы было понятно: только один клиент Биркенфельда, американский гражданин советского происхождения Игорь Олейников, спрятал на счетах UBS порядка 200 миллионов долларов. А таких клиентов у одного только Биркенфельда были десятки, если не больше. Забегая вперед, стоит сказать, что по итогам расследования IRS сначала было выявлено 4500 резидентов США со счетами в «швейцарском офшоре», а потом 20 000 таких клиентов. В денежном эквиваленте их средства составили примерно 20 миллиардов долларов с 200 миллионами долларов ежегодно укрываемых налогов. При этом IRS получило более 400 миллионов укрытых налогов по итогам всей этой операции.

И, казалось бы, вот она, сбывшаяся американская мечта Брэда Биркенфельда. Он получает деньги, осуществляет дело на благо закона и порядка в США, помогает вернуть огромные деньги в бюджет страны, соскакивает с уголовного преследования и наказания, да еще получает такое количество денег, что ему хватит и на правнуков. Но все оказалось несколько сложнее.

Дело в том, что Биркенфельд после того, как написал множество писем в самые разные государственные инстанции США, где выразил готовность поделиться информацией, не был расценен как осведомитель и получил реальный тюремный срок. Более того, несмотря на то, что прокурор настаивал на 30 месяцах заключения под стражей, судья дал банкиру 40 месяцев.

Сам Биркенфельд утверждает, что так случилось в силу «засилья коррупционеров и мошенников» во власти Штатов, которые активно пользовались услугами «швейцарского офшора» и которым очень не понравилась антикоррупционная активность бывшего клерка UBS.

Так или иначе, но в начале мая 2008 года Биркенфельд был арестован, ему предъявили обвинения, а в 2009 озвучили приговор: 40 месяцев тюрьмы и штраф в размере 30 000 долларов. Основанием для невключения бывшего сотрудника UBS в категорию осведомителей послужило, по версии прокурора, неполное предоставление сведений, в частности по вкладам упомянутого выше Игоря Олейникова. Американец советского происхождения, что самое интересное, после процесса над ним выплатил штраф в 52 миллиона долларов, но тюремного заключения избежал.

Однако и на этом история не заканчивается. Биркенфельд вышел из тюрьмы 1 августа 2012-го с назначенным испытательным сроком. В сентябре того же года Налоговое управление США выплатило ему те самые «отступные осведомителя» в размере 104 миллионов долларов. Впрочем, так осведомителем и не признав. Хотя в целом и не могли признать, поскольку такова судебная практика в США. В принципе, в подобных случаях прокуратура Штатов и судебные органы могут изменить или убрать пару статей из обвинения, но извиниться или признать свою ошибку на практике по собственной инициативе не могут. Например, в случае с Биркенфельдом, если бы его все же признали осведомителем, то прокурору пришлось бы объяснять, почему не признали с самого начала и все же посадили. А дальше Биркенфельд выкатил бы встречный иск с целью денежной компенсации за потраченные впустую в тюрьме годы. И иск тоже был бы на десятки миллионов. Кстати, у него были бы отличные шансы этот суд выиграть.

Поэтому в данной ситуации властями США был использован стандартный вариант: пообещать и дать много денег, смягчить обвинение и возможный срок заключения, пообещать ходатайство в суде даже со стороны обвинения (что и было выполнено) и разойтись с миром. И так уж получается, что 90% (если не больше) американцев, попади они в ситуацию, схожую с той, в которую попал клерк UBS, признали бы все и подписали чистосердечное признание с радостью. Ну, подумаешь, 40 месяцев в тюрьме... Зато какие потом прекрасные финансовые перспективы — что объясняет и факт призвания вины со стороны Биркенфельда. В общем, обычное для США дело.

А вот что касается тех, кого он помог поймать на уклонении от налогов и регистрации офшорных счетов в UBS, то с этими «китами» случилось нечто небывалое с точки зрения фискальной практики США. Налоговая служба Штатов объявила налоговую амнистию для тех, кто держит свои деньги в офшорных счетах. Видимо, Биркенфельд привлек к услугам UBS действительно мощных не только с финансовой, но и с политической точки зрения «китов». А потому их необходимо было амнистировать уже с политической точки зрения.

Но история не заканчивается и на этом. Дело в том, что Биркенфельд, будучи осужденным — и, как было сказано выше, признавшим свою вину, — получил, что называется, черную метку в личное дело. То есть существенные, хоть и не всегда гласные, ограничения на дальнейшую карьерную деятельность. Ну, кто возьмет человека, осужденного за мошенничество и пособничество по уклонению от налогов, на работу в банк? Поэтому он начал кампанию по собственному обелению, которого легче всего добиться через помилование от президента США. Оно, если максимально грубо, сводится к формулировке «не виновен и никогда не был виновен». То есть это такое юридическое обнуление всех предыдущих прегрешений с закрытием даже текущих на момент объявления о помиловании дел.

Понятно, что при Обаме о таком варианте не могло быть и речи. Биркенфельд, видимо, затронул интересы очень многих и очень серьезных «демократических китов». Но тем не менее он написал и издал книгу «Банкир Люцифера без цензуры», в которой описал свое видение всей этой истории, и активно ее распространял, став весьма известной в финансовых и политических кругах США личностью.

А дальше начался президентский срок Трампа со всеми перестановками в политических элитах Вашингтона, скандалами, кадровой чехардой и ощущением некоторого хаоса и «благородного безумия». Это закончилось штурмом Капитолия и второй попыткой импичмента. Но это все «высокая политика». А что касается более приземленных традиций, то перед окончанием президентского срока у главы США, проходит он на второй срок или уходит с поста, есть традиция — подписывать помилования.

И вот, после ноябрьских президентских выборов, на Биркенфельда, по его словам, вышли очень интересные и приближенные к Трампу люди, которые за сумму в размере 1,5 миллиона долларов готовы были продвинуть кандидатуру бывшего служащего UBS в списки президентской амнистии.

О том, кого и как амнистировал Трамп, причем тут большие деньги, лоббизм и фактически узаконенная коррупция, а также, как можно купить у президента США «чистую» репутацию, читайте в следующей части этой драматической истории.