Фанаты не узнали на фото повзрослевшую звезду «Сватов» Ульяну Иващенко

Москва, 2 марта. Популярность комедийного сериала «Сваты» не угасает даже спустя шесть сезонов. Фанаты в ожидании новых серий решили предаться воспоминаниям о первых эпизодах ситкома.

На одной из фанатских страничек звезд сериала в Instagram опубликовали два снимка актрисы Ульяны Иващенко с разницей в 13 лет. Артистка исполнила роль маленькой Жени Ковалевой в первом и втором сезонах «Сватов». Поклонники ситкома отметили, что девушка сильно изменилась и превратилась за это время в настоящую красотку. Многие написали, что даже не сразу узнали Иващенко, хотя ее персонажа в сериале помнят даже спустя годы.

«Для меня Женя только она!»; «Красивая, скромная, обожаем Ульяну»; «Красавица и умница. Очень классная», — написали пользователи Сети.

По словам Иващенко, она попала в сериал совершенно случайно. На съемочную площадку «Сватов» ее привела мать, актриса Инна Королева, которая по сюжету как раз является матерью Жени. После второго сезона Иващенко была вынуждена покинуть проект.

Она не смогла совмещать работу в фильме с учебой. Съемки проходили на Украине, а школа актрисы находилась в Москве, поэтому родители приняли решение отказаться от участия дочери в сериале.

Фанаты «Сватов» находятся в ожидании седьмого сезона. Съемки несколько раз замораживали, и многие решили, что проект окончательно свернули. Однако Семен Фурман, сыгравший сельского олигарха Жука, рассказал, что производство возобновится летом.