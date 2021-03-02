ОДКБ призвали распространить заявление о недопустимости попыток переписать историю

Москва, 2 марта. Сенатор Ольга Ковитиди выступила за распространение заявления о недопустимости попыток переписать историю, передает корреспондент ФАН.

Заявление Госдумы о недопустимости попыток переписать историю и героизировать нацизм следует распространить в национальных парламентских СМИ всех стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом ФАН заявила член постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ Ольга Ковитиди.

Она напомнила, что ранее Федеральное Собрание, в частности Госдума, приняло заявление «В связи с 75-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками».

«Заявление российских парламентариев обосновано необходимостью прекращения попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, — сказала Ольга Ковитиди. — Распространение документа в парламентских СМИ стран — членов ОДКБ в должной мере способствует реализации принципов международного права, признанные решением Нюрнбергского трибунала».

Сенатор подчеркнула, что все государства, которые считают недопустимым реализацию нацизма в любом виде, понимают, как важно популяризировать это для граждан государств — членов ОДКБ, особенно в молодежной среде.

«Государства — члены ОДКБ осуждают осквернение памятников прошлого. А стремление не допустить искажения истории должно превратиться в государственную политику осуждения неонацизма. Именно поэтому данный вопрос должен стать предметом рассмотрения ПА ОДКБ на следующих заседаниях», — обратила внимание Ольга Ковитиди.

Напомним, ранее стало известно, что группа депутатов во главе с Ириной Яровой предложила прописать в статье УК о реабилитации нацизма наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Ольга Ковитиди призвала Организацию Договора о коллективной безопасности обратить внимание на активизацию военно-морской деятельности НАТО в Черном море.