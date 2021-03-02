Одурханян рассказал, как коррупция США погубила F-35

ВВС США признали, что самолеты F-35 полностью себя дискредитировали. Что послужило краху американского авиастроения, рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, в ВВС США обсуждают необходимость создания новых легких истребителей, что можно расценить как «негласное признание» полного провала программы самолетов F-35 Lightning II.

«У фирмы Lockheed, являющейся автором авиационного проекта F-35, есть длинный список коррупционных скандалов. Создание общей платформы универсального самолета для вооруженных сил достигалось таким же способом», — сообщил Рафаэль Ордуханян.

Отметим, для продажи своих военных и пассажирских самолётов авиакомпания дала большие взятки чиновникам ФРГ, Италии, Нидерландов и Японии. В 1976 году факт взятки был обнаружен и обнародован Комитетом иностранных дел Сената США. Так, например, менеджер и лоббист Lockheed Эрнест Хаузер на слушаниях в Сенате США признал, что в 1961 году его корпорация дала взятку в размере $10 млн министру обороны ФРГ Францу Йозефу Штраусу и его партии ХСС для покупки у «Локхид» для бундесвера 916 истребителей Lockheed F-104 Starfighter. В Японии за взятки от «Локхид» был арестован экс-премьер Танака Какуэй, ряд значительных политиков и бизнесменов, а также руководство авиакомпании. Судебный процесс тянулся почти два десятилетия. В феврале 1995 года Верховный суд Японии окончательно признал всех подозреваемых виновными.

Ранее стало известно о намерениях Пентагона создать новый легкий истребитель на замену ветерану холодной войны F-15 Fighting Falcon.

