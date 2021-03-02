Центр цифровой трансформации «Цифергауз» открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 марта. «Газпром нефть» открыла центр цифровой трансформации «Цифергауз» в Санкт-Петербурге, он будет заниматься развитием искусственного интеллекта и роботизацией нефтегазовой отрасли.

Новый центр, как и все предыдущие инновационные проекты компании, соберет вокруг себя партнеров из вузов, технологических компаний и стартапов. В «Цифергаузе» будут заниматься цифровыми разработками для искусственного интеллекта, которые могут применяться для всей нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении компании.

«Уверен, что эта работа внесет значимый вклад в достижение общей для нашей компании и администрации города цели — закрепление за Санкт-Петербургом статуса технологической столицы российской промышленности», — заявил глава компании Александр Дюков.

На данный момент в новом центре работают более 300 сотрудников «Газпром нефти». Они заняты поиском инновационных решений для улучшения эффективности традиционных бизнес-процессов.

В «Цифергаузе» создано девять лабораторий по работе с ИИ и управлению роботами, созданию промышленных гаджетов и датчиков телеметрии. Центр расположен на острове Новая Голландия.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков пояснил, какие меры нужно принять в России для улучшения отрасли нефтепереработки. Основная проблема российских заводов по переработке нефти — логистическое неравенство, отметил руководитель.